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Hekimoğlu dizisinde Selin Kurt karakterine Belçim Bilgin hayat veriyor

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Dizide en dikkat çeken isimlerden biri de Belçim Bilgin oldu. İzleyiciler Belçim Bilgin kimdir ve hangi yapımlarda rol aldı gibi soruları araştırıyor.

09 Eylül 2020 Çarşamba 19:02
Hekimoğlu dizisinde Selin Kurt karakterine Belçim Bilgin hayat veriyor
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. Reytinglerde zirvede yer alan dizinin oyuncuları da bir hayli öne çıktı. Dizide Selin Kurt karakterini canlandıran ve  izleyicilerin beğenisini kazanan Belçim Bilgin dizinin en sevilen isimlerinden biri oldu.

Belçim Bilgin kimdir?


31 Ocak 1983 yılında Ankara’da dünyaya gelen başarılı oyuncu 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Ortak arkadaşları vasıtasıyla Yılmaz Erdoğan’la tanışan Bilgin, Erdoğan’ın Sıfır Kilometre adlı filminde rol almış ve kariyerine başlamıştır.

Filmin ardından Paris’e yerleşen oyuncu burada 2 yıl kaldıktan sonra Dol adlı filmde yer aldı ve 2006 yılında Türkiye’ye dönüş yaptı. Güzel oyuncu Paris macerasının ardından Yılmaz Erdoğan’la dünya evine girdi. Çift 2018 yılında boşandı.

Belçim Bilgin oyunculuk kariyerinde asıl çıkışı Hatırla Sevgili adlı diziyle yaptı ve adını tüm Türkiye’ye duyurdu. Bu dizinin ardından Güz Sancısı, Aşk Tesadüfleri Sever, Kördüğüm gibi dizilerde başrolde yer alan güzel oyuncu 2018 yılında Cebimdeki Yabancı ve Backstabbing for Beginners adlı filmlerde yer aldı. 2019 yılında Rüzgar ve 2020 yılında Acı Kiraz, Room 5, Uzak Ara Eğlence adlı filmlerde de yer aldı. Güzel oyuncu şimdilerde ise Hekimoğlu adlı dizide yer almaktadır.



Son Güncelleme: 09.09.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
HekimoğluBelçim BilginKanal D
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