İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Hekimoğlu dizisinde Ceren karakterini Gizem Erman Soysaldı canlandırıyor

Okurlarımızın merakla bekledikleri Hekimoğlu dizisinde Ceren karakterini Gizem Erman Soysaldı canlandırıyor ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 27-10-2020 tarihli haberimizde kaleme aldık. Hekimoğlu dizisinde Ceren karakterini Gizem Erman Soysaldı canlandırıyor başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

27 Ekim 2020 Salı 19:36
Hekimoğlu dizisinde Ceren karakterini Gizem Erman Soysaldı canlandırıyor
Takip Et:

Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?


Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterine Gizem Erman Soysaldı hayat veriyor.

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.  



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gizem Erman SoysaldıHekimoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

2020-2021 eğitim öğretim senesinin ilk yazılı tarihleri belli oldu!
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
e-Nabız grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır? Kimlere aşı yapılacak?
Akbank, 3 ve 6 ay ertelemeli kredi vereceğini duyurdu
İşten çıkarma yasağı ne kadar süre daha devam edecek? İşten çıkarma yasağı hangi tarihe kadar devam ediyor?
Mevlid kandili yeni kutlama sözleri 2020
Bizimkiler Abbas'ın ölüm haberi geldi! Hikmet Karagöz kimdir, neden vefat etti?
6183 Sayılı Kanun bünyesinde borçlarına taksitlendirme yapanlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek!
27 Ekim 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Ekim 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Türk Telekom bayileri İşkur aracılığı ile personel alımı yapıyor
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Survivor Ünlüler 2020 Yarışmacısı Derya Can Kimdir?
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?
@gmail. com ile senkronize edilemiyor hatası ve çözümü
Eşkıya dizisinde Doğan Baba neden yok? Ali Sürmeli neden ayrıldı, geri dönecek mi?
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2020
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel doğum tarihi
Ramo dizisi Kaman meselesi nedir?
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı ne? Hira Su Yıldız oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.