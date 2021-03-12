Hekimoğlu dizisinde Berrak karakterine hayat verecek oyuncu kimdir? (Başak Daşman)

Kanal D dizilerinden Hekimoğlu dizisine katılan Berrak karakteri merak edilmeye başlandı. 17 Aralık 2019’da yayın hayatına merhaba diyen Hekimoğlu dizisinin yönetmenliğini Emre Aybek üstleniyor. Medikal drama ve komedi dizisi Hekimoğlu'nun senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt yazdı. Her salı günü Kanal D ekranlarında seyircilerin karşısında olan Hekimoğlu dizisinde oldukça deneyimli isimler rol almaktadır. En çok izlenen dizilerden biri olan Hekimoğlu dizisine yeni karakterler dahil olmaya devam ediyor. Hekimoğlu dizisinde Berrak karakteri hakkında merak edilen detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Hekimoğlu dizisinde Berrak karakterini canlandıran oyuncunun daha önce oynadığı yapımlar ve oyuncunun hayatı hakkında merak edilen konular intenet üzerinden en çok araştırılan onular arasında yerini aldı.

Hekimoğlu dizisi Berrak karakteri kimdir?

KargaSeven Pictures ve OJO Pictures imzalı Hekimoğlu dizisine konuk oyuncu olan Berrak karakteri 41. bölümde yer alacak. Hamile ve ağır hasta olan Berrak, Ateş Hekimoğlu'na emanet edilecek. Şiddetli ağrı içinde olan ve çok rahatsız olan Berrak karakteri 41. bölümde bir hasta olarak karşımıza çıkacak.

Hekimoğlu dizisi Berrak kimdir?

Güzel oyuncumuz Başak Daşman her Salı günü Kanal D ekranlarında karşımıza çıkan Hekimoğlu dizisinde Berrak karakterini canlandıracak. Hasta olarak diziye dahil olan Başak daşman kimdir? Kaç yaşında? Daha önce hangi dizide oynadı? Kamera önüne ilk kez hangi projeyle çıktı? Resmi Instagram hesabı nedir? Evli mi yoksa erkek arkadaşı var mı? Gibi sorular merak konusu oldu.

Başak Daşman kimdir?

39 yaşında olan oyuncu 10 Nisan 1981'de İstanbul'da doğdu. Tiyatro ile de yakından ilgilenen oyuncumuz ilk olarak 1997 yılında Sırtımdan Vuruldum dizisiyle kamera karşısına çıktı. Daha önce Azize, Doktorlar, Kara Ekmek, Oflu Hoca'nın Şifresi, Rüzgarın Kalbi, Asmalı Konak gibi çok başarılı projelerde yer alan oyuncu, 2007-2009 yılları arasında rol aldığı Parmaklıklar Ardında dizisi ile kariyerinde büyük bir atılım yaptı. Dizide canlandırdığı Filiz karakteri sayesinde ismini daha geniş kitlelere duyuran oyuncu, Avrupa Yakası, Çemberimde Gül Oya, İntikam ve Akrep dizisindeki performanslarıyla da dikkat çekti. 2020 yılında son olarak Akrep dizisi ile kamera karşısına geçen oyuncumuz, Hekimoğlu dizisinde 41. Bölüm itibariyle Berrak isimli hasta bir karakteri canlandıracak.

Başak Daşman’ın rol aldığı diziler

1997 Sırtımdan Vuruldum – Rüya

1999 Kıvılcım – Selin

2000 Üzgünüm Leyla – Yaren 2000 Şaşıfelek Çıkmazı – Betüş

2001 Benimle Evlenir Misin? – Ceyda

2001 Yılan Hikayesi

2002 Asmalı Konak – Akasya

2004 Çemberimde Gül Oya – Handan

2004 Avrupa Yakası – Esin

2005 Ahududu – Ahu

2005 Yanık Koza – Makbule

2006 Pertev Bey’in Üç Kızı – Berrin

2006 Doktorlar – Günay

2007 – 2009 Parmaklıklar Ardında – Filiz Demir

2009 Bahar Dalları – Seda

2011 Gün Akşam Oldu – Dilek

2012 Son – Ayşe

2013 – 2014 İntikam

2015 Kara Ekmek – Hale

2016 Rüzgarın Kalbi – Ayla

2017 Yüz Yüze – Emel

2019 Azize – Yıldız

2020 Akrep – Bena

2021 Hekimoğlu – Berrak

Başak Daşman resmi instagram hesabı

Hekimoğlu dizisinde canlandıracağı Berrak karakteri ile ekranlarda yer alacak olan Başak Daşman, sosyal medyada da oldukça aktif. Sık sık özel hayatını resmi Instagram hesabında paylaşan oyuncunun Instagram'da 1.107 gönderisi ve 136.000 takipçisi bulunuyor. Başak Daşman'ın resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @basagu

Başak Daşman evli mi, sevgilisi var mı?

Güzel oyuncumuz Başak Daşman şuan evli değil. Ancak oyuncumuz, 2007-2009'da rol aldığı Parmaklıklar Ardında dizisinde tanıştığı meslektaşı Sinan Albayrak ile 2010 yılında dünya evine girdi. Ancak çift daha sonra anlaşamadı ve 2011'de yollarını ayırdı. Oyuncumuz şu anda uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Batuhan Bağımgil ile birlikte.

Hekimoğlu dizisi Berrak – Başak Daşman kıyafetleri ve elbiseleri

Hem güzelliği hem de yeteneği ile dikkat çeken oyuncumuz, tarzıyla da ilgi odağı oluyor. Oyuncumuzu sevenler de Başak Daşman'ın giydiği kıyafetleri merak ediyor. Önümüzdeki günlerde güzel oyuncumuz Başak Daşman'ın özel hayatından ve Hekimoğlu dizisinde giymiş olduğu etek, elbise, kazak, gömlek, hırka, mont, pantolon, ayakkabı gibi kullandığı tüm kıyafet ve aksesuarların ne olduğu belli olacaktır.