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Hekimoğlu dizisi Sevda Hemşire kimdir? Sevtap Özaltun hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde diziye dahil olan Sevda Hemşire'nin gerçek hayatta isminin ne olduğu ve kaç yaşında olduğu merak edilmektedir. Dizide Sevda karakterine Sevtap Özaltun hayat vermektedir.

04 Mart 2021 Perşembe 13:17
Hekimoğlu dizisi Sevda Hemşire kimdir? Sevtap Özaltun hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Sevda Hemşire karakterine gerçek hayatta kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. House M.D isimli yabancı bir diziden uyarlanan Hekimoğlu’nun yönetmenliğini ise Emre Aybek üstlenmektedir.

Hekimoğlu dizisi Sevda Hemşire kimdir?

Kanal D ekranlarında Salı günleri yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Sevda Hemşire otuz dokuzuncu bölümde diziye dahil olmuştur. Dizide pediatri bölümünde hemşirelik görevi yapan Sevda Hemşire dizide oldukça renkli bir karakterdir. Renkli karakterinin ardında Sevda’nın ardında büyük bir sır vardır. Dizide Sevda karakterine Sevtap Özaltun can vermektedir.

Sevtap Özaltun kimdir?

1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sevtap Özaltun Artvinlidir. Haliç Üniversitesi’nde tiyatro okuyan Özaltun pek çok reklam filminde rol almıştır. İlk dizi deneyimi Hakkını Helal Et olan güzel oyuncu sonrasında Canım Ailem, Devrimden Sonra, Çarpışma, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Ulan İstanbul, Kimse Bilmez gibi yapımlarda rol almıştır.

Sevda Özaltun Instagram hesabı nedir?

Instagram’da 164 bin takipçiye sahip olan Sevtap Özaltun’un Instagram hesabı @sevtapozaltunn’dur. Bilindiği kadarıyla Özaltun’un hayatında biri bulunmamaktadır.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:17
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Anahtar Kelimeler:
SevdaSevtapozaltun
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