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Hekimoğlu dizisi neden yok, hangi gün ve ne zaman yayınlanacak

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu yeni sezonda da beğenileri topladı. Sevilen dizinin Kanal D’nin yayın akışında yer almaması üzerine dizinin sevenleri Hekimoğlu neden yok, yayınlanmayacak mı sorularını araştırmaya başladı.

10 Kasım 2020 Salı 22:57
Hekimoğlu dizisi neden yok, hangi gün ve ne zaman yayınlanacak
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Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Kanal D’nin sevilen dizisi Hekimoğlu bu haftaki yayın akışında yer almadı. Dizinin yeni bölümü merakla beklenirken yayınlanmaması dikkat çekti.


Hekimoğlu dizisinin sosyal medya hesabından yayınlanmamasına ilişkin bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle önlem alındığında dikkat çekildi. Yapılan paylaşımda bu hafta diziye ara verildiği açıklanırken şu ifadelere yer verildi;

"Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır"

Hekimoğlu hangi gün?

Hekimoğlu dizisi her hafta Salı günü Kanal D ekranların yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümü 17 Kasım Salı günü yayınlanacak.  Öte yandan dizinin 25. Bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı. Hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 10.11.2020 22:57
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Anahtar Kelimeler:
HekimoğluDizi
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