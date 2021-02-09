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Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 9 Şubat 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 20:00
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’ 31. Bölümün yayınlanması ile diziye dahil olan oyuncusunu tanıttı. Polis rolünü oynayacak olan ‘Mahir’ karakterini Serdar Orçin canlandıracak. En az 3 bölüm oynayacağı söylenen dizide heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Serdar Orçin kimdir?

21 Ocak 1976 da Bayburt doğumlu Serdar Orçin 45 yaşında başarılı bir oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan oyuncu birçok dizide oynadı. Kendini geliştirerek sektöre atılan oyuncu birçok dizilerde yer almaktadır.  Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde oynayan oyuncu daha sonra popüler dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol almıştır. ‘Oyunbozan’ dizisi ile ünlenen oyuncunun ilk dizileri ise  ‘Gülbeyaz’ ve ‘Gümüş’ dizileridir. 

Hekimoğlu Mahir dizide ise İstanbul’da polis olarak görev yapan bir memuru oynayacaktır. Rahatsızlığından kaynaklı adını sıkça duyduğu Hekimoğlu’na giderek tedavi olmak ister. Tanışma sırasında bazı aksilikler yaşayan ikili anlaşamaz ve kavga etmektedir.



Son Güncelleme: 09.02.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Serdar OrçinHekimoğlu
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