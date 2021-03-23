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Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin doğum tarihi

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin doğum tarihi haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 20:00
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin doğum tarihi
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Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’ 31. Bölümün yayınlanması ile diziye dahil olan oyuncusunu tanıttı. Polis rolünü oynayacak olan ‘Mahir’ karakterini Serdar Orçin canlandıracak. En az 3 bölüm oynayacağı söylenen dizide heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Serdar Orçin kimdir?

21 Ocak 1976 da Bayburt doğumlu Serdar Orçin 45 yaşında başarılı bir oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan oyuncu birçok dizide oynadı. Kendini geliştirerek sektöre atılan oyuncu birçok dizilerde yer almaktadır.  Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde oynayan oyuncu daha sonra popüler dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol almıştır. ‘Oyunbozan’ dizisi ile ünlenen oyuncunun ilk dizileri ise  ‘Gülbeyaz’ ve ‘Gümüş’ dizileridir. 

Hekimoğlu Mahir dizide ise İstanbul’da polis olarak görev yapan bir memuru oynayacaktır. Rahatsızlığından kaynaklı adını sıkça duyduğu Hekimoğlu’na giderek tedavi olmak ister. Tanışma sırasında bazı aksilikler yaşayan ikili anlaşamaz ve kavga etmektedir.



Son Güncelleme: 23.03.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Serdar OrçinHekimoğlu
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