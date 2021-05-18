İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serdar Orçin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serdar Orçin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serdar Orçin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında tüm yeni gelişmeleri 18 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 20:00
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serdar Orçin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’ 31. Bölümün yayınlanması ile diziye dahil olan oyuncusunu tanıttı. Polis rolünü oynayacak olan ‘Mahir’ karakterini Serdar Orçin canlandıracak. En az 3 bölüm oynayacağı söylenen dizide heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Serdar Orçin kimdir?

21 Ocak 1976 da Bayburt doğumlu Serdar Orçin 45 yaşında başarılı bir oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan oyuncu birçok dizide oynadı. Kendini geliştirerek sektöre atılan oyuncu birçok dizilerde yer almaktadır.  Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde oynayan oyuncu daha sonra popüler dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol almıştır. ‘Oyunbozan’ dizisi ile ünlenen oyuncunun ilk dizileri ise  ‘Gülbeyaz’ ve ‘Gümüş’ dizileridir. 

Hekimoğlu Mahir dizide ise İstanbul’da polis olarak görev yapan bir memuru oynayacaktır. Rahatsızlığından kaynaklı adını sıkça duyduğu Hekimoğlu’na giderek tedavi olmak ister. Tanışma sırasında bazı aksilikler yaşayan ikili anlaşamaz ve kavga etmektedir.


Son Güncelleme: 18.05.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serdar OrçinHekimoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı

Popüler Haberler

Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Serdar Orçin kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini kim canlandırıyor? Atilla Şendil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Baraj dizisinde Ayşe karakterine Hira Su Yıldız hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gökçe Aydın'ın yer aldığı diziler
Baraj dizisine katılan Nezaket Erden kimdir? Nermin karakteri kimdir?
Baraj final mi yapacak? FOX TV Baraj yeni bölüm var mı, yok mu?
Masumlar Apartmanı dizisinin Esra'sı Esra Ruşan'ın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel yer aldığı dizi ve film yapımları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba diziden ayrıldı mı? Ali Sürmeli Edho'ya geri gelecek mi?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Uğur Uzunel nerelidir?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Bayramda mezarlığa gitmek yasak mı, mezarlık ziyareti yasak mı?
Kısa çalışma ödeneği neden 0 yazıyor? KÇÖ neden sıfır gözüküyor?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Kefaret dizisinde Meltem karakterini Özgecan Özacar canlandırıyor
Menajerimi Ara dizisinde Nejat karakterini Erol Ozan Ayhan canlandırıyor
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Can Aktaş oynadığı diziler
Baraj Fulya kimdir? Gerçek adı nedir? İrem Tuncer nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Ege karakterini kim canlandırıyor? Emir Özden biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.