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Hekimoğlu dizisi Mahir karakteri kimdir? Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Hekimoğlu dizisi Mahir karakteri kimdir? Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında? haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 27.04.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

27 Nisan 2021 Salı 20:00
Hekimoğlu dizisi Mahir karakteri kimdir? Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’ 31. Bölümün yayınlanması ile diziye dahil olan oyuncusunu tanıttı. Polis rolünü oynayacak olan ‘Mahir’ karakterini Serdar Orçin canlandıracak. En az 3 bölüm oynayacağı söylenen dizide heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Serdar Orçin kimdir?

21 Ocak 1976 da Bayburt doğumlu Serdar Orçin 45 yaşında başarılı bir oyuncudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi alan oyuncu birçok dizide oynadı. Kendini geliştirerek sektöre atılan oyuncu birçok dizilerde yer almaktadır.  Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde oynayan oyuncu daha sonra popüler dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol almıştır. ‘Oyunbozan’ dizisi ile ünlenen oyuncunun ilk dizileri ise  ‘Gülbeyaz’ ve ‘Gümüş’ dizileridir. 

Hekimoğlu Mahir dizide ise İstanbul’da polis olarak görev yapan bir memuru oynayacaktır. Rahatsızlığından kaynaklı adını sıkça duyduğu Hekimoğlu’na giderek tedavi olmak ister. Tanışma sırasında bazı aksilikler yaşayan ikili anlaşamaz ve kavga etmektedir.




Son Güncelleme: 27.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Serdar OrçinHekimoğlu
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