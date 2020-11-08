Hekimoğlu dizisi final mi yapacak? Hekimoğlu dizisi bitiyor mu?

Kanal D ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Hekimoğlu’ndan sevenlerini üzen haber geldi. Dizinin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamaya göre, Hekimoğlu’nun ekranlara bir süre ara vereceği öğrenildi.

Hekimoğlu’ndan üzen haber!

Dr.House dizisinin uyarlaması olarak karşımıza çıkan Hekimoğlu dizisi, pandemi kısıtlamaları sonrasında yayın hayatına kaldığı yerden devam etmişti. Ancak dizinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama hayranlarını bir hayli üzdü. Hekimoğlu’nun koronavirüs vaka sayılarının artması nedeniyle bu hafta çekimlere ara verdiği bilgisi paylaşıldı.

Hekimoğlu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

‘’Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır. Takipte kalmaya devam edin!’’