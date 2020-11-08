Hekimoğlu dizisi final mi yapacak? Hekimoğlu dizisi bitiyor mu?

Kanal D ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Hekimoğlu’ndan sevenlerini üzen haber geldi. Dizinin sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamaya göre, Hekimoğlu’nun ekranlara bir süre ara vereceği öğrenildi.
Hekimoğlu’ndan üzen haber!
Hekimoğlu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
‘’Bu hafta sağlık arası. Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz. Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır. Takipte kalmaya devam edin!’’
Son Güncelleme: 08.11.2020 17:07