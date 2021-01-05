İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Hekimoğlu dizisi Ceren’i kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı'nın biyografisi

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Hekimoğlu dizisi Ceren’i kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı'nın biyografisi haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 5 Ocak Salı 19:36 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 19:36
Hekimoğlu dizisi Ceren’i kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı'nın biyografisi
Takip Et:

Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterine Gizem Erman Soysaldı hayat veriyor.

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.  



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gizem Erman SoysaldıHekimoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

Hekimoğlu dizisi Ceren’i kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı'nın biyografisi
Baraj dizisinde Canan karakterini Feri Baycu Güler canlandırıyor
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben kimdir? Merve Dizdar yer aldığı dizi ve film yapımları
5 Ocak 2021 Salı Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 5 Ocak 2021 Salı Koronavirüs sonuçları
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı çekim mekanları belli oldu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yeri ve mekanları
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2020 2021 KYK burs paraları ne zaman hesaba yatar?
Hangi diziler yayınlanmayacak? Dizi çekimlerine corona virüsü engeli
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Atv Diriliş Osman yayın tarihi belli oldu mu?
ATV Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Baraj Fulya kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kanal 7'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 5 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Öğretmen karakterine Tansel Öngel hayat veriyor
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.