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Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı'nın hayatı!

Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı'nın hayatı! konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 26 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 19:36
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı'nın hayatı!
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Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterine Gizem Erman Soysaldı hayat veriyor.

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.  



Son Güncelleme: 26.01.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Gizem Erman SoysaldıHekimoğlu
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