Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterinehayat veriyor.

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.