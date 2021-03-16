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Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı nerelidir?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı nerelidir? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 16 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

16 Mart 2021 Salı 19:36
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı nerelidir?
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Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterine Gizem Erman Soysaldı hayat veriyor.

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.  



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Gizem Erman SoysaldıHekimoğlu
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