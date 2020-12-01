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Hekimoğlu dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı kimdir?

Hekimoğlu dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı kimdir? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 1 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizde Hekimoğlu dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı kimdir? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

01 Aralık 2020 Salı 19:36
Hekimoğlu dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı kimdir?
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Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterine Gizem Erman Soysaldı hayat veriyor.

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.  



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Gizem Erman SoysaldıHekimoğlu
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