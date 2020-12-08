İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye ilişkin AB açıklaması!
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan Türkiye'ye...
56 saat süren yasak sona erdi! İşte ceza kesilen kişi sayısı
Son Dakika
56 saat süren yasak sona...
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim yapıldı! 50 bin TL indirim yapan otomobil modelleri
Son Dakika
Sıfır araçlara 50.000 TL indirim...
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur Şahin dünyanın en zengin 500 kişi listesinde yer alan tek Türk isim oldu
Bulduğu aşıyla milyarder oldu! Uğur...

Hekimoğlu dizisi Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı'nın hayatı ve yer aldığı diziler

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Hekimoğlu dizisi Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı'nın hayatı ve yer aldığı diziler konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 8 Aralık 2020 Salı'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

08 Aralık 2020 Salı 19:36
Hekimoğlu dizisi Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterine Gizem Erman Soysaldı hayat veriyor.

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.  



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gizem Erman SoysaldıHekimoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 8 Aralık 2020 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Demet Özdemir'den alkışlanacak hareket
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!
Çukur dizisinin Selim'i diziye veda ediyor!

Popüler Haberler

Mezun olanlar veya okulu bırakanlar sağlık hizmetlerinden belli bir süre faydalanabiliyor
Hekimoğlu dizisi Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Masumlar Apartmanı Kiracı kimdir? Nuray Şerefoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Baraj dizisi Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Feri Baycu Güler nereli, yaşı kaç?
Çocukluk dizisinde Demir karakterine hayat veren çocuk oyuncu kimdir? Demir, Mahir'in çocuğu mudur?
Zemheri dizisi ne zaman başlayacak? Zemheri dizisi konusu ve oyuncuları
Masumlar Apartmanı dizisi Gülben karakteri kimdir? Merve Dizdar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zemheri dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
8 Aralık 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 8 Aralık 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Pardus 19.2 sürümü yenilikleri
PTT açık mı? 25 - 26 Ocak Haftasonu günleri açık olan nöbetçi PTT şubeleri nerede? Nöbetçi PTT sorgulama
Sevgili ile izlenebilecek İMBD puanına göre en iyi 20 aşk filmi önerisi
Kütüphaneler haftası ne zaman kutlanır? Kütüphaneler haftasında yapılan etkinlikler
Cumhurbaşkanlığından corona virüsü tedbirleri için yeni mesaj
Zümrüdüanka Abbas kimdir? Selim Bayraktar kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli yaşı kaç?
Baraj dizisindeki Meryem karakteri kimdir?
İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman final yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde final sebebi ne?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha kimdir? Hilal Altınbilek hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.