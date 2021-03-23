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Hekimoğlu dizisi Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Hekimoğlu dizisi Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 23.03.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

23 Mart 2021 Salı 19:36
Hekimoğlu dizisi Ceren karakteri kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterine Gizem Erman Soysaldı hayat veriyor.

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.  



Son Güncelleme: 23.03.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Gizem Erman SoysaldıHekimoğlu
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