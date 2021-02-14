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Hekimoğlu dizisi bitti mi? Hekimoğlu erken final mi yaptı? Hekimoğlu yeniden başlayacak mı?

Hekimoğlu dizisi final mi yaptı? Hekimoğlu dizisi bu hafta neden yayınlanmadı? Hekimoğlu dizisinin 3. sezonu olacak mı? Hekimoğlu ne zaman ekranlara dönecek? Hekimoğlu oyuncu kadrosunda kimler var? Hekimoğlu dizisi bitti mi? Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisi bu hafta ekranlara gelmedi bundan dolayı izleyenler dizinin final yapıp yapmadığını ve tekrardan başlayıp başlamayacağını araştırıyorlar.

14 Şubat 2021 Pazar 22:27
Hekimoğlu dizisi bitti mi? Hekimoğlu erken final mi yaptı? Hekimoğlu yeniden başlayacak mı?
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Hekimoğlu Dizisi Final Mi Yaptı? Hekimoğlu Bitti Mi? Hekimoğlu Tekrardan Başlar Mı?

Hekimoğlu dizisi izleyicileri geçtiğimiz hafta diziyi ekranlarda göremedikleri için, dizinin yayınlanmama sebebinin ne olduğunu ve final yapıp yapmadığını merakla araştırmaya başladılar.

Hekimoğlu Dizisi Niçin Bitti?

Hekimoğlu dizisi 32. Bölümüyle izleyenleriyle buluşmuştu. 32. Bölümle bir sonraki bölümü heyecanla beklerken dizinin yayınlanmaması izleyenlere dizinin final yaptığı düşüncesine girmelerine sebep oldu.

Hekimoğlu, kanalla ve reklam şirketleriyle sözleşmelerini yeniledikleri için birkaç hafta yayınlanmayacak.

Hekimoğlu Final Mi Yaptı?

Hekimoğlu dizisi ilk bölümü ile 17 Aralık 2019 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Drama ve komedi türünde olan dizi en başından bu yana herkes tarafından beğenilmeye ve izlenmeye devam etti. Yoğun hayran kitlesine sahip olan diziyi Salı akşamı Kanal D ekranlarında göremeyen izleyiciler dizinin final yapıp yapmadığını araştırmaya koyuldu. Hekimoğlu dizisi kanalla ve reklam şirketleriyle aralarındaki sözleşmelerini yenileme kararı aldıkları için birkaç hafta ekranlara gelemeyecek.

Hekimoğlu Dizisi Neden Ekranlara Gelmedi?

Dizinin yayınlanmamasının tek sebebi kanalla ve reklam şirketleri ile sözleşmelerini yeniliyor olmasıdır bu süreç yaklaşık 1-3 hafta sürecek. Bu sürecin ardından dizi tekrar Kanal D ekranlarında Salı akşamı saat 20.00 da dizi severler ile buluşmaya devam edecek.

Hekimoğlu Dizisi Neden Tutulmadı?

Hekimoğlu dizisi için pekte tutulmadı demek mümkün değildir. Hekimoğlu ilk bölümünden bu yana hep reyting sonuçlarında büyük bir başarı ile ekranlara gelmeye devam ediyor.

Hekimoğlu Dizisi Tekrardan Yayın Hayatına Başlayacak Mı?

Oyuncu kadrosunda Damla Çolbay, Ebru Özkan, Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Okan Yalabık, Esra Eron ve Aytaç Şaşmaz gibi isimleri barındıran Hekimoğlu dizisi yaklaşık 3 hafta sonra yeniden yayın hayatına devam edecek. Ekranlarda yeniden yerini alacak olan Hekimoğlu dizisi yayın hayatına son gaz devam edip seyircileri güldürmeye ve heyecanlandırmaya devam edecektir.

Hekimoğlu Dizisinin 2021- 2022 Sezonu Olacak Mı? Dizi Yeni Sezonda Devam Edecek Mi?

Kanal D ekranlarında her Salı günü ekranlarda olan Hekimoğlu dizisi 2021-2022 sezonunda olabilmesi aldığı reytinglerden dolayı imkansızdır. Dizi düşük reytingler almasından dolayı yayın hayatına 3. Sezonunda devam etmeyecektir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
Hekimoğlu FinalHekimoğluDiziKanal DHekimoğlu 32. Bölüm
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