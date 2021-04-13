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Hekimoğlu dizi oyuncusu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı hakkında bilgiler

Gündemde büyük yankı uyandıran Hekimoğlu dizi oyuncusu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı hakkında bilgiler ile ilgili olarak merak edilen 13 Nisan 2021 Salı günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Hekimoğlu dizi oyuncusu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı hakkında bilgiler ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizde derledik.

13 Nisan 2021 Salı 19:36
Hekimoğlu dizi oyuncusu Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı hakkında bilgiler
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Hekimoğlu dizisi oyuncusu kadrosu ve senaryosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Diziye henüz dahil olan konuk karakterler arasında Ceren karakteri yer alıyor. Dizide menajer olarak yer alacak Ceren karakteri her geçen gün daha fazla izleyiciye hitap etmeyi başarıyor.

Hekimoğlu Ceren kimdir?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu, yeni sezonunda da büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla izleyiciye ulaşmayı başaran dizide Ceren karakterine Gizem Erman Soysaldı hayat veriyor.

Gizem Erman Soysaldı kimdir?

4 Şubat 1984 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Soysaldı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Küçük yaşlarda folklor, bale ve tiyatro eğitimi alan Soysaldı, dizi oyunculuğuna ek olarak birçok filmde rol aldı. Gizem Soysaldı’nın rol aldığı yapımlar;

Arka Sokaklar, Seksenler, Bizim Okul ve Sensiz Yaşayamam.  



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Gizem Erman SoysaldıHekimoğlu
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