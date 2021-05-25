İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 51.bölüm tek parça izle!

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 51.bölüm tek parça izle! haberine ilişkin yeni gelişmeler, 25.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

25 Mayıs 2021 Salı 22:26
Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 51.bölüm tek parça izle!
Takip Et:

Hekimoğlu 51.bölüm izle tek parça Kanal D ekranlarından 25 Mayıs Salı günü yayınlanıyor. Hekimoğlu dizinin bu bölümünde Ateş Hekimoğlu 51.bölüm full izle tek parça canlı yayın olarak dönüyor. Hekimoğlu 51.bölüm izle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Hekimoğlu 51. Bölüm izle 25 Mayıs Salı günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından kesintisiz ve full HD olarak yayınlanacak.

Hekimoğlu 51.bölüm özeti

Uzun süredir birlikte olan Melis ve Berk telefonda konuşurken, Melis’in bulunduğu bina çöker. Melis enkazdan ağır yaralı bir şekilde kurtulur ve hastaneye getirilir. Ekibindeki herkesin gitmesinin ardından yeni bir vaka almayı düşünmeyen Hekimoğlu, Melis’i hiç düşünmeden alır. Kadındaki tıbbi bulguların eşleşmediğini görünce Melis’in sevgilisi Berk dahil kimseye söylemediği gerçeklerin olduğu öğrenilir.

Hekimoğlu yeni ekip durması için baskı yapan İpek ve Orhan, ona yardım etmemekte kararlıdır. Bu durum nedeniyle Hekimoğlu tek başına olaya bakmakta zorlanacak ve ekip kurmak zorunda kalacaktır. Ancak Melis’in durumu kötüleşince İpek ve Orhan olaya müdahil olur. Hekimoğlu yine zekasını ve yeteneğini ortaya koyarak durumu çözüme kavuşturacaktır.

Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Karateci Merve Yaldız antrenman sırasında öksürmeye başlar ve hiçbir darbe almamış olmasına rağmen ağzından kan gelir. Bunun ardından hemen hastaneye getirilen Merve Hekimoğlu ve ekibi tarafından karşılanır. Kanamanın neden ve nasıl olduğunu araştırmaya başlayan ekip işin içinden çıkamaz. Hekimoğlu kızı sağlık durumuna ilişkin çalışmaya başlar.

Hekimoğlu 51. final bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Hekimoğlu konusu nedir?

Ateş Hekimoğlu, 40’lı yaşlarda çok başarılı bir doktordu. Tıp fakültesinden arkadaşı olan İpek, yönetici olduğu hastanede Hekimoğlu’na Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak iş teklif eder. Hekimoğlu bu teklifi kabul eder ve kendi ekibini kurar. Yaşam tarzı ve olaylara farklı yaklaşımıyla dikkat çeken biri olan Hekimoğlu, özel durumlara ve hastalıklara karşı ilgilidir. Karmaşık vakaları çözmeye özel bir yeteneği olan Hekimoğlu’nun ünü tüm sağlık dünyasına yayılmıştır.

Çok başarılı bir doktor olmasına karşın hastane düzenine ayak uydurmakta zorlanan Hekimoğlu’na arkadaşı İpek ve yine liseden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan destek olmaktadır. Orhan Hekimoğlu’nun vicdanı ve iç sesi gibidir. İkisi bir araya geldiğinde adete mükemmel doktoru oluşturmaktadır.

Hekimoğlu oyuncuları kim?

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Damla Colbay

Hekimoğlu 50.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Hekimoğlu her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelmektedir. Hekimoğlu 51.yeni bölüm ful HD ve tek parça olarak Kanal D ekranlarından 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de yayınlanacak.

İzleyiciler Hekimoğlu yeni bölüm tek parça izle, Hekimoğlu son bölüm canlı izle ve Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.



Son Güncelleme: 25.05.2021 22:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CanlıIzle42.bölümKanal DHekimoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 7. bölüm Kanal 7 canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 7. bölüm Kanal 7 canlı izle – 25 Mayıs 2021 Salı tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz 26 Mayıs yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
İlker Ayrık Seksenler'e geri mi döndü? Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Netflix Fatma'nın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi
Merdan Yanardağ kimdir, kaç yaşında? Merdan Yanardağ hayatı ve biyografisi

Popüler Haberler

Hekimoğlu canlı izle! Kanal D Hekimoğlu 51.bölüm tek parça izle!
Masumlar Apartmanı 35. bölüm izle full, tek parça izle
Rüyada ekmek alma görmek ne demek, ekmek alma görmek ne anlama gelir?
25 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Masumlar Apartmanı, EDHO reyting birincisi kim oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm izle ATV kesintisiz full tek parça canlı yayın
2021 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
Sensiz Olmaz 8.bölüm fragmanı ve 26 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
İŞKUR evde iş yapma şartları nelerdir? İŞKUR evde iş başvurusu nasıl yapılır?
Çukur 129. bölüm izle full, tek parça izle
Dünya Dracula günü nedir? 26 Mayıs Dünya Dracula günü nasıl çıktı, nereden geldi?
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Mayıs 2021
Kanal D spikeri Oytun Erbaş kimdir? Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş hayatı, biyografisi, kariyeri, yaşı
Ptt'de kargo kaç günde gelir? 2021 Ptt'de kargo kaç gün duruyor?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan kimdir, nereli yaşı kaç?
Baraj dizisi Eylül’ü kim canlandırıyor? Burcu Kirman'ın biyografisi
Rüyada büyük fare görmek anlamı ve yorumu
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız'ın hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Atilla Şendil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.