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Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun Mayısıs ayının sonunda final yapacağı söylendi. Hekimoğlu dizisinin neden final yapacağını merak eden seyirciler araştırmalar yapmaya başladı. Peki Hekimoğlu dizisi neden final yapacak? detaylar haberimizde yer almaktadır.

23 Mart 2021 Salı 15:49
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nun Mayısıs ayının sonunda final yapacağı söylendi. Her hafta Salı günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Hause M.D’nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi yayın hayatına 17 Aralık 2019 tarihinde başlamıştı. 

Hekimoğlu dizisi final yapacak mı, neden final yapacak?

Son olarak 41. bölümüyle ekranlara gelen OJO Pictures imzalı Hekimoğlu dizisinin final yapıp yapmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmezken, TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Mayısıs ayı sonunda final yapacaktır. 

Hekimoğlu dizisinin son bölümünde neler yaşandı? 

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyosunda yaptığı bir fotoğraf çekimi sırasında inme geçirir. Berrak Kerem'in 40'lı yaşlarında uzun uğraşlar sonunda hamile kalmış oluşu, İpek’in ona kişisel bir yakınlık duymasına neden olur. Hekimoğlu, İpek'i bu vakaya duygusal yaklaştığı için uyarır ama İpek'in kimseyi dinlemeye niyeti yoktur. Hem Berrak'ı hem de kanındaki bebeği kurtarmak konusunda kararlıdır. Hekimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılığı büyüyünce İpek vakayı devralır. 

 Hekimoğlu, daha önce hiç tatile gitmediği için bir anda tatil planları yapmaya başlar. Ekibi ve Orhan, Hekimoğlu'nun hiçbir yere gitmeyeceğinden neredeyse emindirler fakat Hekimoğlu için tek sorun tatil yerinde karar kılmaktır. İpek'in ise vakayı devralmasını fırsat bilen Hekimoğlu, herkesin beklentisinin tersine tatil için tüm hazırlıklarını tamamlar. 

Hekimoğlu dizisi oyuncuları

Ateş Hekimoğlu- (Timuçin Esen)

Orhan Yavuz- (Okan Yalabık)

Mehmet Ali Çağlar- (Kaan Yıldırım) 

İpek Tekin- (Ebru Özkan Saban)

Zeynep Can- (Damla Colbay)



Son Güncelleme: 23.03.2021 15:49
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HekimoğluHekimoğlu Final Mi YapacakKanal D
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