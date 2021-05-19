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Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D

Hekimoğlu son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından izleyiciler Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı izle, Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı ile 25 Mayıs Salı günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:31
Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
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Hekimoğlu yeni bölümü merakla bekleniyor. Yayınlanan son bölümüyle çok beğenilen Hekimoğlu 51.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Hekimoğlu 51.bölüm fragmanını HD kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Hekimoğlu 51.bölüm 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de Kanal D’den yayınlanacak.

Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı

Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı ile heyecan 25 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Hekimoğlu 51.bölüm 25 Mayıs Salı günü tek parça olarak Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Dizi severler her hafta Hekimoğlu bu hafta yayınlanacak mı, Hekimoğlu son bölümde ne oldu ve Hekimoğlu yeni bölümde ne olacak sorularını gündeme getiriyor. Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı izle ve Hekimoğlu yeni bölüm fragmanını haberimizde izleyebilir, diziyle ilgili merak edilenleri haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Uzun süredir birlikte olan Melis ve Berk telefonda konuşurken, Melis’in bulunduğu bina çöker. Melis enkazdan ağır yaralı bir şekilde kurtulur ve hastaneye getirilir. Ekibindeki herkesin gitmesinin ardından yeni bir vaka almayı düşünmeyen Hekimoğlu, Melis’i hiç düşünmeden alır. Kadındaki tıbbi bulguların eşleşmediğini görünce Melis’in sevgilisi Berk dahil kimseye söylemediği gerçeklerin olduğu öğrenilir.

Hekimoğlu yeni ekip durması için baskı yapan İpek ve Orhan, ona yardım etmemekte kararlıdır. Bu durum nedeniyle Hekimoğlu tek başına olaya bakmakta zorlanacak ve ekip kurmak zorunda kalacaktır. Ancak Melis’in durumu kötüleşince İpek ve Orhan olaya müdahil olur. Hekimoğlu yine zekasını ve yeteneğini ortaya koyarak durumu çözüme kavuşturacaktır.

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...

Hekimoğlu konusu nedir?

Ateş Hekimoğlu, 40’lı yaşlarda çok başarılı bir doktordu. Tıp fakültesinden arkadaşı olan İpek, yönetici olduğu hastanede Hekimoğlu’na Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak iş teklif eder. Hekimoğlu bu teklifi kabul eder ve kendi ekibini kurar. Yaşam tarzı ve olaylara farklı yaklaşımıyla dikkat çeken biri olan Hekimoğlu, özel durumlara ve hastalıklara karşı ilgilidir. Karmaşık vakaları çözmeye özel bir yeteneği olan Hekimoğlu’nun ünü tüm sağlık dünyasına yayılmıştır.

Çok başarılı bir doktor olmasına karşın hastane düzenine ayak uydurmakta zorlanan Hekimoğlu’na arkadaşı İpek ve yine liseden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan destek olmaktadır. Orhan Hekimoğlu’nun vicdanı ve iç sesi gibidir. İkisi bir araya geldiğinde adete mükemmel doktoru oluşturmaktadır.

Hekimoğlu oyuncuları kim?

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Damla Colbay

 

 

Son Güncelleme: 19.05.2021 11:31
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Anahtar Kelimeler:
HekimoğluKanal D
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