Hekimoğlu 51. bölüm izle tek parça! Hekimoğlu son bölüm kesintisiz izle!

Hekimoğlu 51.bölüm izle tek parça Kanal D ekranlarından 25 Mayıs Salı günü yayınlanıyor. Hekimoğlu dizinin bu bölümünde Ateş Hekimoğlu 51.bölüm full izle tek parça canlı yayın olarak dönüyor. Hekimoğlu 51.bölüm izle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Hekimoğlu 51. Bölüm izle 25 Mayıs Salı günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından kesintisiz ve full HD olarak yayınlanacak.

Hekimoğlu 51.bölüm özeti

Uzun süredir birlikte olan Melis ve Berk telefonda konuşurken, Melis’in bulunduğu bina çöker. Melis enkazdan ağır yaralı bir şekilde kurtulur ve hastaneye getirilir. Ekibindeki herkesin gitmesinin ardından yeni bir vaka almayı düşünmeyen Hekimoğlu, Melis’i hiç düşünmeden alır. Kadındaki tıbbi bulguların eşleşmediğini görünce Melis’in sevgilisi Berk dahil kimseye söylemediği gerçeklerin olduğu öğrenilir.

Hekimoğlu yeni ekip durması için baskı yapan İpek ve Orhan, ona yardım etmemekte kararlıdır. Bu durum nedeniyle Hekimoğlu tek başına olaya bakmakta zorlanacak ve ekip kurmak zorunda kalacaktır. Ancak Melis’in durumu kötüleşince İpek ve Orhan olaya müdahil olur. Hekimoğlu yine zekasını ve yeteneğini ortaya koyarak durumu çözüme kavuşturacaktır.

Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Karateci Merve Yaldız antrenman sırasında öksürmeye başlar ve hiçbir darbe almamış olmasına rağmen ağzından kan gelir. Bunun ardından hemen hastaneye getirilen Merve Hekimoğlu ve ekibi tarafından karşılanır. Kanamanın neden ve nasıl olduğunu araştırmaya başlayan ekip işin içinden çıkamaz. Hekimoğlu kızı sağlık durumuna ilişkin çalışmaya başlar.

Hekimoğlu konusu nedir?

Ateş Hekimoğlu, 40’lı yaşlarda çok başarılı bir doktordu. Tıp fakültesinden arkadaşı olan İpek, yönetici olduğu hastanede Hekimoğlu’na Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak iş teklif eder. Hekimoğlu bu teklifi kabul eder ve kendi ekibini kurar. Yaşam tarzı ve olaylara farklı yaklaşımıyla dikkat çeken biri olan Hekimoğlu, özel durumlara ve hastalıklara karşı ilgilidir. Karmaşık vakaları çözmeye özel bir yeteneği olan Hekimoğlu’nun ünü tüm sağlık dünyasına yayılmıştır.

Çok başarılı bir doktor olmasına karşın hastane düzenine ayak uydurmakta zorlanan Hekimoğlu’na arkadaşı İpek ve yine liseden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan destek olmaktadır. Orhan Hekimoğlu’nun vicdanı ve iç sesi gibidir. İkisi bir araya geldiğinde adete mükemmel doktoru oluşturmaktadır.

Hekimoğlu oyuncuları kim?

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Damla Colbay

Hekimoğlu 50.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Hekimoğlu her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelmektedir. Hekimoğlu 51.yeni bölüm ful HD ve tek parça olarak Kanal D ekranlarından 25 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de yayınlanacak.

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