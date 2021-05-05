Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D

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Hekimoğlu 49.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de Kanal D’den yayınlanacak.

Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı

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Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Karateci Merve Yaldız antrenman sırasında öksürmeye başlar ve hiçbir darbe almamış olmasına rağmen ağzından kan gelir. Bunun ardından hemen hastaneye getirilen Merve Hekimoğlu ve ekibi tarafından karşılanır. Kanamanın neden ve nasıl olduğunu araştırmaya başlayan ekip işin içinden çıkamaz. Hekimoğlu kızı sağlık durumuna ilişkin çalışmaya başlar.

Hekimoğlu konusu nedir?

Ateş Hekimoğlu, 40’lı yaşlarda çok başarılı bir doktordu. Tıp fakültesinden arkadaşı olan İpek, yönetici olduğu hastanede Hekimoğlu’na Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak iş teklif eder. Hekimoğlu bu teklifi kabul eder ve kendi ekibini kurar. Yaşam tarzı ve olaylara farklı yaklaşımıyla dikkat çeken biri olan Hekimoğlu, özel durumlara ve hastalıklara karşı ilgilidir. Karmaşık vakaları çözmeye özel bir yeteneği olan Hekimoğlu’nun ünü tüm sağlık dünyasına yayılmıştır.

Çok başarılı bir doktor olmasına karşın hastane düzenine ayak uydurmakta zorlanan Hekimoğlu’na arkadaşı İpek ve yine liseden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan destek olmaktadır. Orhan Hekimoğlu’nun vicdanı ve iç sesi gibidir. İkisi bir araya geldiğinde adete mükemmel doktoru oluşturmaktadır.

Hekimoğlu oyuncuları kim?

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Damla Colbay