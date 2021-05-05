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Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D

Hekimoğlu son bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Son bölümün ardından izleyiciler Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı izle, Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve özetini araştırmaya başladı. Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ile 11 Mayıs Salı günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:14
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
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Hekimoğlu yeni bölümü merakla bekleniyor. Yayınlanan son bölümüyle çok beğenilen Hekimoğlu 49.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Hekimoğlu 49.bölğm fragmanını HD kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Hekimoğlu 49.bölüm 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de Kanal D’den yayınlanacak.

Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı

Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ile heyecan 11 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek. Hekimoğlu 49.bölüm 11 Mayıs Salı günü tek parça olarak Kanal D ekranlarından yayınlanacak. Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Dizi severler her hafta Hekimoğlu bu hafta yayınlanacak mı, Hekimoğlu son bölümde ne oldu ve Hekimoğlu yeni bölümde ne olacak sorularını gündeme getiriyor. Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı izle ve Hekimoğlu yeni bölüm fragmanını haberimizde izleyebilir, diziyle ilgili merak edilenleri haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Karateci Merve Yaldız antrenman sırasında öksürmeye başlar ve hiçbir darbe almamış olmasına rağmen ağzından kan gelir. Bunun ardından hemen hastaneye getirilen Merve Hekimoğlu ve ekibi tarafından karşılanır. Kanamanın neden ve nasıl olduğunu araştırmaya başlayan ekip işin içinden çıkamaz. Hekimoğlu kızı sağlık durumuna ilişkin çalışmaya başlar.

Hekimoğlu konusu nedir?

Ateş Hekimoğlu, 40’lı yaşlarda çok başarılı bir doktordu. Tıp fakültesinden arkadaşı olan İpek, yönetici olduğu hastanede Hekimoğlu’na Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak iş teklif eder. Hekimoğlu bu teklifi kabul eder ve kendi ekibini kurar. Yaşam tarzı ve olaylara farklı yaklaşımıyla dikkat çeken biri olan Hekimoğlu, özel durumlara ve hastalıklara karşı ilgilidir. Karmaşık vakaları çözmeye özel bir yeteneği olan Hekimoğlu’nun ünü tüm sağlık dünyasına yayılmıştır.

Çok başarılı bir doktor olmasına karşın hastane düzenine ayak uydurmakta zorlanan Hekimoğlu’na arkadaşı İpek ve yine liseden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan destek olmaktadır. Orhan Hekimoğlu’nun vicdanı ve iç sesi gibidir. İkisi bir araya geldiğinde adete mükemmel doktoru oluşturmaktadır.

Hekimoğlu oyuncuları kim?

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Damla Colbay

 

 





Son Güncelleme: 05.05.2021 14:14
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KanalHekimoğlu
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