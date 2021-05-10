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Hekimoğlu 49. bölüm Kanal D canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 49.yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri yeni bölümü kaçırmamak adına Hekimoğlu canlı izle, Hekimoğlu son bölüm tek parça izle, Kanal D canlı yayınını araştırıyor. Hekimoğlu 11 Mayıs 2021 Salı günü 49.bölümüyle Kanal D’de…

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:44
Hekimoğlu 49. bölüm Kanal D canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle
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Hekimoğlu 49.bölüm izle tek parça Kanal D ekranlarından 11 Mayıs Salı günü yayınlanıyor. Hekimoğlu dizinin bu bölümünde Ateş Hekimoğlu 48.bölüm full izle tek parça canlı yayın olarak dönüyor. Hekimoğlu 49.bölüm izle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Hekimoğlu 49. Bölüm izle 11 Mayıs Salı günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından kesintisiz ve full HD olarak yayınlanacak.

Hekimoğlu 49.bölüm özeti

Uzun süredir birlikte olan Melis ve Berk telefonda konuşurken, Melis’in bulunduğu bina çöker. Melis enkazdan ağır yaralı bir şekilde kurtulur ve hastaneye getirilir. Ekibindeki herkesin gitmesinin ardından yeni bir vaka almayı düşünmeyen Hekimoğlu, Melis’i hiç düşünmeden alır. Kadındaki tıbbi bulguların eşleşmediğini görünce Melis’in sevgilisi Berk dahil kimseye söylemediği gerçeklerin olduğu öğrenilir.

Hekimoğlu yeni ekip durması için baskı yapan İpek ve Orhan, ona yardım etmemekte kararlıdır. Bu durum nedeniyle Hekimoğlu tek başına olaya bakmakta zorlanacak ve ekip kurmak zorunda kalacaktır. Ancak Melis’in durumu kötüleşince İpek ve Orhan olaya müdahil olur. Hekimoğlu yine zekasını ve yeteneğini ortaya koyarak durumu çözüme kavuşturacaktır.

Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Karateci Merve Yaldız antrenman sırasında öksürmeye başlar ve hiçbir darbe almamış olmasına rağmen ağzından kan gelir. Bunun ardından hemen hastaneye getirilen Merve Hekimoğlu ve ekibi tarafından karşılanır. Kanamanın neden ve nasıl olduğunu araştırmaya başlayan ekip işin içinden çıkamaz. Hekimoğlu kızı sağlık durumuna ilişkin çalışmaya başlar.

Hekimoğlu 49.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Hekimoğlu konusu nedir?

Ateş Hekimoğlu, 40’lı yaşlarda çok başarılı bir doktordu. Tıp fakültesinden arkadaşı olan İpek, yönetici olduğu hastanede Hekimoğlu’na Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak iş teklif eder. Hekimoğlu bu teklifi kabul eder ve kendi ekibini kurar. Yaşam tarzı ve olaylara farklı yaklaşımıyla dikkat çeken biri olan Hekimoğlu, özel durumlara ve hastalıklara karşı ilgilidir. Karmaşık vakaları çözmeye özel bir yeteneği olan Hekimoğlu’nun ünü tüm sağlık dünyasına yayılmıştır.

Çok başarılı bir doktor olmasına karşın hastane düzenine ayak uydurmakta zorlanan Hekimoğlu’na arkadaşı İpek ve yine liseden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan destek olmaktadır. Orhan Hekimoğlu’nun vicdanı ve iç sesi gibidir. İkisi bir araya geldiğinde adete mükemmel doktoru oluşturmaktadır.

Hekimoğlu oyuncuları kim?

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Damla Colbay

Hekimoğlu 49.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Hekimoğlu her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelmektedir. Hekimoğlu 49.yeni bölüm ful HD ve tek parça olarak Kanal D ekranlarından 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de yayınlanacak.

İzleyiciler Hekimoğlu yeni bölüm tek parça izle, Hekimoğlu son bölüm canlı izle ve Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.





Son Güncelleme: 10.05.2021 23:44
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