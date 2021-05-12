İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Hekimoğlu 49. bölüm full izle tek parça! Kanal D

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Hekimoğlu 49. bölüm full izle tek parça! Kanal D haberine dair en yeni gelişmeler 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 05:21
Hekimoğlu 49. bölüm full izle tek parça! Kanal D
Takip Et:

Hekimoğlu 49.bölüm izle tek parça Kanal D ekranlarından 11 Mayıs Salı günü yayınlanıyor. Hekimoğlu dizinin bu bölümünde Ateş Hekimoğlu 48.bölüm full izle tek parça canlı yayın olarak dönüyor. Hekimoğlu 49.bölüm izle Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Hekimoğlu 49. Bölüm izle 11 Mayıs Salı günü saat 20:00’de Kanal D ekranlarından kesintisiz ve full HD olarak yayınlanacak.

Hekimoğlu 49.bölüm özeti

Uzun süredir birlikte olan Melis ve Berk telefonda konuşurken, Melis’in bulunduğu bina çöker. Melis enkazdan ağır yaralı bir şekilde kurtulur ve hastaneye getirilir. Ekibindeki herkesin gitmesinin ardından yeni bir vaka almayı düşünmeyen Hekimoğlu, Melis’i hiç düşünmeden alır. Kadındaki tıbbi bulguların eşleşmediğini görünce Melis’in sevgilisi Berk dahil kimseye söylemediği gerçeklerin olduğu öğrenilir.

Hekimoğlu yeni ekip durması için baskı yapan İpek ve Orhan, ona yardım etmemekte kararlıdır. Bu durum nedeniyle Hekimoğlu tek başına olaya bakmakta zorlanacak ve ekip kurmak zorunda kalacaktır. Ancak Melis’in durumu kötüleşince İpek ve Orhan olaya müdahil olur. Hekimoğlu yine zekasını ve yeteneğini ortaya koyarak durumu çözüme kavuşturacaktır.

Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Karateci Merve Yaldız antrenman sırasında öksürmeye başlar ve hiçbir darbe almamış olmasına rağmen ağzından kan gelir. Bunun ardından hemen hastaneye getirilen Merve Hekimoğlu ve ekibi tarafından karşılanır. Kanamanın neden ve nasıl olduğunu araştırmaya başlayan ekip işin içinden çıkamaz. Hekimoğlu kızı sağlık durumuna ilişkin çalışmaya başlar.

Hekimoğlu 49.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Hekimoğlu konusu nedir?

Ateş Hekimoğlu, 40’lı yaşlarda çok başarılı bir doktordu. Tıp fakültesinden arkadaşı olan İpek, yönetici olduğu hastanede Hekimoğlu’na Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak iş teklif eder. Hekimoğlu bu teklifi kabul eder ve kendi ekibini kurar. Yaşam tarzı ve olaylara farklı yaklaşımıyla dikkat çeken biri olan Hekimoğlu, özel durumlara ve hastalıklara karşı ilgilidir. Karmaşık vakaları çözmeye özel bir yeteneği olan Hekimoğlu’nun ünü tüm sağlık dünyasına yayılmıştır.

Çok başarılı bir doktor olmasına karşın hastane düzenine ayak uydurmakta zorlanan Hekimoğlu’na arkadaşı İpek ve yine liseden arkadaşı Onkoloji Uzmanı Orhan destek olmaktadır. Orhan Hekimoğlu’nun vicdanı ve iç sesi gibidir. İkisi bir araya geldiğinde adete mükemmel doktoru oluşturmaktadır.

Hekimoğlu oyuncuları kim?

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Aytaç Şaşmaz

Damla Colbay

Hekimoğlu 49.bölüm ne zaman, saat kaçta?

Hekimoğlu her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelmektedir. Hekimoğlu 49.yeni bölüm ful HD ve tek parça olarak Kanal D ekranlarından 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 20:00’de yayınlanacak.

İzleyiciler Hekimoğlu yeni bölüm tek parça izle, Hekimoğlu son bölüm canlı izle ve Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak sorularını gündeme getiriyor.



Son Güncelleme: 12.05.2021 05:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CanlıIzle42.bölümKanal DHekimoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu 50.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Hekimoğlu 50.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
İbrahim Erkal'ın Yıldönümünde Paylaşım Eşi Filiz Erkal'dan Geldi
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumiyet dizisi yeni yayın günü ne zaman? Masumiyet neden gün değiştirdi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
2021 Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanmayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?
Yaralı Kalbim dizisinden sonra yeni dizi başlayacak mı, hangi dizi başlayacak?

Popüler Haberler

Hekimoğlu 49. bölüm full izle tek parça! Kanal D
Çalışan anneye yapılan devlet yardım ve destekleri 2021
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Müge Anlı ATV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Müge Anlı yeni son bölüm tekrarı izle
Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 52.bölüm tek parça izle!
Baraj 39. son bölüm full tek parça izle Fox TV 11 Mayıs 2021 Salı
Masumlar Apartmanı 33. bölüm full izle tek parça! TRT 1
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm izle tek parça! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm kesintisiz izle!
Gürcistan asgari ücret ne kadar? 2021 Gürcistan yaşam şartları nasıl?
Zehirli Çiçekler dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
PTT Kargo kapıda ödeme şartları nelerdir? 2021 PTT kargo kapıda ödeme anlaşması nasıl yapılır?
Kadir Gecesi mesajları ve sözleri - En güzel, uzun-kısa, anlamı, resimli Kadir Gecesi mesajları
TV yayın akışı 11 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Semt pazarları kaça kadar açık olacak? Pazarda neler satılacak? Pazar yerleri nerelerde, ne zaman kurulacak?
Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine Gülsim Ali İlhan hayat veriyor
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Güncel gümüş fiyatları 12 Mayıs 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.