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Hekimoğlu 47.Bölüm fragmanı - Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu son bölümünde ne oldu?

Hekimoğlu 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu’nun yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar…

24 Nisan 2021 Cumartesi 15:49
Hekimoğlu 47.Bölüm fragmanı - Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu son bölümünde ne oldu?
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Hekimoğlu 27 Nisan 2021 Salı günü 47. bölümü ile saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak.

Hekimoğlu yeni bölüm özeti

Satranç oyununda son derece başarılı olan Naci Kurşun aynı zamanda aksi bir lise öğrencisidir. Satranç tunuvasını kazanmasına rağmen beklenmedik bir hareketle masanın üzerindeki sayacı alıp rakibinin kafasına vurur. Kendi başı da ağrıyan Naci hastaneye kaldırılır. Herkesi canından bezdirdiği bu hareketleri Hekimoğlu’nun dikkatini çeker.

Mehmet Ali iş görüşmelerine başlar ancak birisi onu  görüşmelerini sabote etmektedir. Bu yüzden Mehmet Ali’nin Hekimoğlu’nu suçlar ve sonrasında ekipteki herkes birbirinden iüphe duyar. Hekimoğlu için hem Mehmet Ali hem de Naci ile uğraşmak oldukça zordur. 

Dizinin konusu

Ateş Hekimoğlu enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda ünlü bir doktordur. Huysuz, ukala ama aynı zamanda zekâsıyla hayranlık uyandıran bir doktordur. Nadir görülen hastalıklar konusunda uzmandır. Ateş Hekimoğlu hem kişiliği hem de hastalıkları ele alış şekliyle vakaları çözümlerken, yanında üç doktordan oluşan uzman ekibi de vardır. Hekimoğlu fazla risk alan bir doktordur ve bu yüzden işinden kovulur. Diğer hastahaneler ise Hekimoğlunu işe almazlar .

Timuçin Esen- Ateş Hekimoğlu, Okan Yalabık-Orhan Yavuz, Ebru Özkan-İpek Tekin karakterleri dizide ön plandadır.




Son Güncelleme: 24.04.2021 15:49
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