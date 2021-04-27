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Hekimoğlu 47. bölüm izle tek parça izle 27 Nisan

Hekimoğlu 47. bölüm canlı izle? Hekimoğlu 47. bölüm izle? Hekimoğlu 47. bölüm tek parça izle? Hekimoğlu'nun 47. bölümünde neler olacak? Kanal D ekranlarında her Salı akşamı ekranlara gelen Hekimoğlu dizisinin bu akşam izleyicileriyle buluşacağı 47. bölümünde neler olacağı merakla araştırılıyor. İşte Hekimoğlu dizisinin 47. bölümünde yaşanacak olaylar...

27 Nisan 2021 Salı 23:49
Hekimoğlu 47. bölüm izle tek parça izle 27 Nisan
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Kanal D ekranlarının herkes tarafından sevilen ve beğenilen dizisi Hekimoğlu 47. Bölümüyle Salı akşamı izleyenleriyle buluşuyor. Hekimoğlu dizisinin 47. Bölümünde Mehmet Ali’nin hastaneden ayrılma zamanı gelince Hekimoğlu ona karşı tavır alacak ve bu durum Emre’yi oldukça rahatsız edecektir.

HEKİMOĞLU 47. BÖLÜM İZLE!

Hekimoğlu 47. Bölüm izle!

Hekimoğlu dizisi 47. Bölümüyle herkes tarafından merakla araştırılıyor. Bugün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan dizi, hem senaryosu hem de oyuncularıyla herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Hekimoğlu dizisinin 47. Bölümünde bu hafta Mehmet Ali’nin hastaneden ayrılma vaktinin gelmesiyle Hekimoğlu ona karşı farklı bir tavır sergileyecek.

Hekimoğlu 47. Bölümde neler yaşanacak?

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Enver ve Meryem Hadidi çifti, 2 yıl burada kaldıktan sonra Yunanistan'ın Meis adasında bir mülteci kampına yerleşmiştir. Meryem'in ani hastalığına kampta çare bulamayacağını anlayan Enver, karısı Meryem'i alıp illegal yollardan tekrar Türkiye'ye dönmeye karar verir. Denizin ortasında motorları bozulunca Türk Sahil Güvenliği'nin son anda kurtardığı çiftin görmek istediği tek kişi vardır; Ateş Hekimoğlu.

Mehmet Ali’nin hastaneden ayrılma vaktinin gelmesiyle Hekimoğlu ona karşı farklı bir tavır sergileyecek. Bu durumdan Emre çok rahatsız olacaktır. Bu konuyu Hekimoğlu ile konuşmaya karar vererek, Emre için dönülmez bir yola girilmiş olacaktır. Bütün bu gelişmeler Zeynep’in Emre’ye olan duygularını tekrardan gözden geçirmesine sebep olurken, Hekimoğlu da vakayı çözebilmek için oldukça önemli kararlar almak zorunda kalacaktır. 47. Bölümde Hekimoğlu ve ekip bunca kargaşanın arasında Meryem'i kurtarabilecek mi? Emre'yi bekleyen geri dönülmez yol ne? Zeynep'in aldığı büyük karar nelere yol açacak? Hep beraber göreceğiz.




Son Güncelleme: 27.04.2021 23:49
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