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Hekimoğlu 46. bölüm Kanal D canlı izle - 20 Nisan 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle

Ekranların sevilen doktor dizilerinden Hekimoğlu 46. bölüm ile merak edilmeye başlandı. Hayranlar, Hekimoğlu 46. bölüm Kanal D canlı izle. 20 Nisan 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle başlıklarını araştırıyor.

20 Nisan 2021 Salı 23:25
Hekimoğlu 46. bölüm Kanal D canlı izle - 20 Nisan 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle
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Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden birisi olan Hekimoğlu 46. Bölümü ile merak edilmeye başlandı. Dizi severler 20 Nisan 2021 Salı günü yayınlanacak Hekimoğlu yeni bölümünü araştırmaya devam ederken aynı zamanda geçmiş bölümlerde neler olduğu da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

13 nisan tarihinde yayınlanan 45. Bölümde başarılı karateci ve üniversite öğrencisi Merve Yaldız antrenman sırasında öksürmeye başlar. Herhangi bir darbe almamasına rağmen ciddi öksürükler ile yere kapaklanan yarışmacı acil olarak hastaneye kaldırılır. Hekimoğlu ise sağlık sorunları sürekli değişen Merve’yi tedavi etmekte zorlanır.

Orhan, Hekimoğlu’nun yardıma ihtiyacı olduğunu düşünerek beklenmedik bir yöntem ile ona destek olur. Hekimoğlu yaşanılan olaylar sonrasında hem olayı çözmek için hem de Orhan’ın amacını anlamak için düşünmeye başlar ve aydınlanır.

Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

Yeni bölümde Memoli ile Ateş’in rakip olma durumları iyice kızışacak. Aynı zamanda İpek, Memoli’nin gitmemesi için ona tekliflerde bulunacak. İpek hastanede yeni bir tıbbi tanı departmanı kurmak isteyecek ve bununda başına Memoli’yi getirmek isteyecek.

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta?

House dizisinden uyarlanan Hekimoğlu her hafta Salı günleri Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Televizyondan diziyi izleyemeyeler ise https://www.kanald.com.tr/canli-yayin adresi üzerinden diziyi izleyebilecek.




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:25
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Hekimoğlu46. BölümKanal DCanlı İzle20 Nisan 2021SalıTek Parça
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