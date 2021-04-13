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Hekimoğlu 45. bölüm izle! Hekimoğlu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların popüler dizisi Hekimoğlu bugün seyircilerin karşısında olacak. Hekimoğlu dizisini izlemek isteyen seyirciler, Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu Kanal D canlı izle! Hekimoğlu’nun son bölümünde neler yaşandı? Gibi konuları araştırmaya başlamış durumda.

13 Nisan 2021 Salı 19:13
Hekimoğlu 45. bölüm izle! Hekimoğlu 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Dizi tutkunlarının merak içerisinde beklediği Hekimoğlu dizisi bu akşam hayranlarının karşısına çıkıyor. Hekimoğlu dizisini seyretmek isteyenler, intenet üzerinden araştırmalarına başladı.

Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu 45. Bölüm 3. fragmanı yayında! Ateş, Merve isimli bir hastayı kurtarabilecek mi?

Ateş ve ekibi için durum yine zor. Memoli'nin istifa etmeye karar vermesinin ardından Ateş'e daha güçlü bir şekilde karşı çıkmaya başlar. Öte yandan Ateş, söylediklerinde bazı gerçekler olduğuna inansa da bildiklerini okumaya kararlıdır. Merve'nin hastalığını henüz ortaya çıkaramayan Ateş, riskli bir karar verir. Operasyon sırasında hastanın hissettiği ağrı herkesi korkutur.

Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

Orhan, kardeşi Mete'den yıllardır lösemiyle mücadele eden genç hastası Nihat'a nakil için hazırlanırken Mete beklenmedik bir şekilde hapşırır. Mete'nin vücudunda enfeksiyon olasılığından şüphelenen Orhan, kanserli bir gece elbisesi ve enfekte kardeşlerinden kemik iliği nakli riskini almaz ve Hekimoğlu'ndan yardım ister. Hekimoğlu ve ekip, küçük kardeşlerinin hapşırmasına neyin sebep olduğunu öğrenmek için kolları sıvadı ve ekibin sorunu çözmek için 5 günü bulunuyor.

Hekimoğlu ve ekibi tanı koymak için zamana karşı yarışırken, ağabeyinin kanser durumu kötüleşir ve hapşıran kardeşlerin semptomları kötüleşir. Öyle ki bir noktada aile çocuklardan birini bağışlama kararıyla karşı karşıya gelir. Son zamanlarda içgüdülerini dinleyerek liderliği ele alan ve sonuçta davanın ölmesine neden olan Mehmet Ali henüz iyileşemiyor. Emre ile Zeynep arasında "Salı günü aşk itirafı" geleneği tüm hızıyla devam ediyor. Hekimoğlu'nun evinde yaşamaya başlayan Orhan'ın köpeği Bebek, ismine aykırı tavırlar sergileyerek Hekimoğlu'nun sinirlerini bozuyor.

Hekimoğlu ve ekibi zamana karşı yarışı kazanabilecek mi? Orhan, kardeşinin kemik iliğini kanserle zamanında nakletmeyi başarabilecek mi? Mehmet Ali istifa etmeye kararlı mı?

Kanal D canlı izlemek için tıklayınız...

Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız...  



Son Güncelleme: 13.04.2021 19:13
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