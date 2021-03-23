Hekimoğlu 42. bölüm Kanal D canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hekimoğlu’nun 42.bölümü merakla bekleniyor. Sevilen dizinin 42.yeni bölümü 23 Mart Salı bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde hamile olan bir hastasının durumuyla ilgili çalışmaya başladı. Ancak Ateş her şeyi denese de sorunu bir türlü çözemedi. Bebeği kurtarmak için ise İpek’in Ateş’i ikna etme çabası dikkat çekti.

Hekimoğlu 42.bölüm fragmanı

Ateş, iki kere hamile kalan ikisinde de düşük yapan hastasının durumuyla yakında ilgilendi. Bebeğin acilen alınması gerektiği eğer alınmazsa kadının hayatına kaybedeceği üzerine fikir birliği oluştu. Ateş ise bebeği de kurtarmak için yoğun bir çalışma içine girdi. Ancak Ateş’in tüm çabaları sergilemesine rağmen yeterli olmadı.

Hekimoğlu 42.yeni bölümüyle 23 Mart Salı akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Hekimoğlu 42.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.