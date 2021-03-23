İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Hekimoğlu 42. bölüm Kanal D canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle

Hekimoğlu 42.yeni bölümüyle 23 Mart 2021 Salı günü izleyiciyle buluşuyor. Dizinin sevenler Kanal D Hekimoğlu 42.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

23 Mart 2021 Salı 22:57
Hekimoğlu 42. bölüm Kanal D canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle
Takip Et:

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Hekimoğlu’nun 42.bölümü merakla bekleniyor. Sevilen dizinin 42.yeni bölümü 23 Mart Salı bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Hekimoğlu son bölümde ne oldu?

Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde hamile olan bir hastasının durumuyla ilgili çalışmaya başladı. Ancak Ateş her şeyi denese de sorunu bir türlü çözemedi. Bebeği kurtarmak için ise İpek’in Ateş’i ikna etme çabası dikkat çekti.

Ateş, iki kere hamile kalan ikisinde de düşük yapan hastasının durumuyla yakında ilgilendi. Bebeğin acilen alınması gerektiği eğer alınmazsa kadının hayatına kaybedeceği üzerine fikir birliği oluştu. Ateş ise bebeği de kurtarmak için yoğun bir çalışma içine girdi. Ancak Ateş’in tüm çabaları sergilemesine rağmen yeterli olmadı.

Hekimoğlu 42.bölüm fragmanı

Hekimoğlu 42.yeni bölümüyle 23 Mart Salı akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Hekimoğlu 42.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 23.03.2021 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HekimoğluKanal D42.bölümIzleCanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu ne zaman final yapıyor? Hekimoğlu final tarihi belli oldu!
Hekimoğlu ne zaman final yapıyor? Hekimoğlu final tarihi belli oldu!
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
Survivor 2021 23 Mart kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 11. hatfa SMS sıralaması
Survivor 2021 55. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Perşembe
Survivor 2021 55. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Perşembe
Esra Erol Hüseyin Zorlu kimdir, hangi partiden?
Esra Erol Hüseyin Zorlu kimdir, hangi partiden?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Hekimoğlu 42. bölüm Kanal D canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve konusu
Hayatın İçinden sunucusu Evrim Keklik kimdir, nereli, kaç yaşında?
Android Sistem WebView nasıl etkinleştirilir, nasıl devre dışı bırakılır?
Android telefonlardaki uygulamalar neden kapanıyor? Webview nasıl kaldırılır? Android telefonlarda sorun mu var?
Survivor 2021 11. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 23 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
POCO X3 Pro özellikleri nelerdir?
BİM hediye çeki mesajı gerçek mi? BİM 25. Yıl Çekilişi mesajına dikkat!
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
Hekimoğlu ne zaman final yapıyor? Hekimoğlu final tarihi belli oldu!
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2021 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
TRT Spor canlı yayın akışı 17 Mart 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Alev Alev dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi konusu ve çekim yeri
İnternet wifi şifresini unuttum, nasıl öğrenirim? Modem internet wifi şifresi sıfırlama ve değiştirme
Reyting sonuçları 23 Mart 2021 Salı! Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Salı reytingleri
2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? 2021
Berat Kandili ne zaman kutlanacak? 2021 Berat Kandili tarihi
Twitter’da atılan ilk Tweet nedir? Twitter'dan atılan ilk tweetin sahibi kimdir?
Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi nerede çekildi? Kutsal Damacana 3: Dracoola filmi konusu nedir? Kutsal Damacana 3: Dracoola fragmanı, oyuncuları ve konusu
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.