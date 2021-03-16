Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı 23 Mart 2021 Salı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu’nda heyecan devam ediyor. Sevilen dizinin 42.bölüm fragmanı merak ediliyor.

Hekimoğlu 42.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu dizisinin yeni bölüm fragmanları dizinin yayınlanmasının ardından izleyiciye sunuluyor. Dizinin 41.bölümü 16 Mart Salı yani bu akşam yayınlanacak. Bu bölümün ardından 42.bölüm fragmanı yayınlanacak.

Hekimoğlu 42.bölüm fragmanını izlemek için tıklayınız.

Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

Dünyaca ünlü bir fotoğrafçı olan Berrak Kerem, stüdyoda çalışırken inme geçirdi. 40’lı yaşlarda olan Kerem çok zor bir şekilde hamile kaldığı ve geçirdiği inme sonucunda bebeğine bir şey olmaması için büyük çaba sarf edilecek.

Farklı durum ve hastalıklara karşı ilgili olan Hekimoğlu, Berrak Kerem’in durumunu yakında takip eder. Hekimoğlu, Berrak ve bebeğinin kurtulması için oldukça kararlı bir şekilde çalışmalara başladı.

Hekimoğlu konusu ne?

Bir vakıf hastanesinde bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji uzmanı olarak çalışan Ateş Hakimoğlu, farklı ve karmaşık konulara ilgi duymaktadır. Doktorların hayatını konu edinen dizide Ateş Hekimoğlu, efsane bir isim olarak herkesin tıp dünyasında tanıdığı ve bildiği biri olarak öne çıkar.

Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Tıp fakültesinden arkadaşı olan İpek’in yönetici olduğu hastanede çalışan Hekimoğlu, aynı zamanda yakın arkadaşı Orhan ile de aynı hastanede çalışmaktadır.

Timuçin Esen

Okan Yalabık

Ebru Özkan

Aytaç Şaşmaz

Kaan Yıldırım

Damla Çolbay

Hekimoğlu 42.bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız.