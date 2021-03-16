Hekimoğlu 41. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Kanal D Hekimoğlu yeni bölüm kesintisiz canlı izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, 41.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollünde Timuçin Esen’in yer aldığı dizi 16 Mart Salı akşamı saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Hekimoğlu konusu ne?

Doktor dizisi olan Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu 40’lı yaşlarda uzman bir doktordur. Tıp fakültesinden bir arkadaşı olan İpek’in yönetici olduğu bir vakıf hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı olarak göreve başlayan Ateş Hekimoğlu, farklı hayat tarzı ve olaylara farklı açılarda bakmasıyla dikkat çeken biridir.

Karmaşık olaylar ve hastalıkları çözmeyi çok seven Ateş Hekimoğlu, çözümü zor hastalıklara karşı özel bir ilgi duymaktadır.

Hekimoğlu son bölüm özet

Ateş, herkesten sakladığı sırrı ortaya çıktığı için tedirgindir. Ateş’in hastalığı nedeniyle sevdikleri çok üzgündür. Hastaneye savant sendromu olan tanınan genç bir piyanist geldi. Bir konser sırasında kas spazmı geçiren Efe Erdem, çocukluk döneminde yaşadığı trafik kazası sonrasında zihinsel olarak sorun yaşamaya başlamış ancak müziğe olan ilgisi sonucunda başarılı bir piyanist olmuştur.

Öte yandan Zeynep, Hekimoğlu’nun Ankara’ya gideceğini öğrenip peşine takılır. Bu seyahatin nedenini araştırmaya başlayan Zeynep ile birlikte Emre’de gelir. Zeynep ve Emre yaptıkları araştırma sonucunda Hekimoğlu’nun beyin kanseri olduğunu düşünür.

Hekimoğlu oyuncuları

Timuçin Esen

Ebru Özkan Saban

Okan Yalabık

Kaan Yıldırım

Aytaş Şaşmaz

Damla Çolbay

Hekimoğlu 41.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.