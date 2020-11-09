Hekimoğlu 10 Kasım Salı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Hekimoğlu bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu flaş bir karar aldı.
OJO Pictures yapımcılığında ekranlara taşınan Hekimoğlu, başrolünde Timuçin Esen, Okan Yalabık ile Ebru Özkan’ı bir araya getiriyor. Dizinin yeni bölümü koronavirüs tedbirleri sebebiyle gelecek hafta ekranlarda olmayacak.
Hekimoğlu’nun yeni bölümü 17 Kasım saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.
Bu hafta sağlık arası ⚕
Artan tedbirlerden ötürü bu haftalık ara veriyoruz
Unutmayın ki doktorların da önlem almaya ihtiyacı vardır
Takipte kalmaya devam edin! pic.twitter.com/HAGA8CROsY— Hekimoğlu ⚕ (@hekimogludizi) Kasım 5, 2020
Son Güncelleme: 09.11.2020 02:11