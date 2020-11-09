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Hekimoğlu 10 Kasım Salı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Hekimoğlu bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu 10 Kasım Salı yeni bölüm neden yok ve neden yayınlanmadığı araştırılmaya başlandı. Hekimoğlu Twitter hesabından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 02:11
Hekimoğlu 10 Kasım Salı yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Hekimoğlu bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen Hekimoğlu flaş bir karar aldı.

OJO Pictures yapımcılığında ekranlara taşınan Hekimoğlu, başrolünde Timuçin Esen, Okan Yalabık ile Ebru Özkan’ı bir araya getiriyor. Dizinin yeni bölümü koronavirüs tedbirleri sebebiyle gelecek hafta ekranlarda olmayacak.

Hekimoğlu’nun yeni bölümü 17 Kasım saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.



Son Güncelleme: 09.11.2020 02:11
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DHekimoğlu
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