Heels dizisinin konusu ne? Heels dizisinin oyuncuları kimler?

Starz’ın 15 Ağustos 2021 Pazar günü prömiyerini yaptığı Heels dizisi ilk bölümü ile seyirci karşısına çıktı. Stephen Amell ve Alexander Ludwig’i bir araya getiren yeni Starz serisi Heels dizisinde Oliver Queen ve Bjon karakterleri ile seyredilen bu ikili artık profesyonel güreşçiler olarak karşımıza çıkıyorlar. Rick and Morty’nin yapımcılarından Michael Waldron’un yaratıcılığında ortaya çıkan dizinin konusu ve oyuncu kadrosuna yazımızda yer verdik.

Heels dizisinin konusu ne?

Heels, birbirine bağlı bir Georgia topluluğunda, profesyonel güreş dünyasında hayallerini gerçeklestirmeye çalışan kadınlar ve erkeklerin hikayesini konu alıyor. Dizinin ana karakterleri olan Jack ve Ace Spade kardeşler, babalarından miras kalan güreşçilik tunuvalarını sürdürürken birbirleri ile de bir güç savaşına girecekler.

Heels dizisi oyuncuları kimler?

-Stephen Amell – Jack Spade

-Alexander Ludwig – Ace Spade

-Alison Luff – Staci Spade

-Mary McCormack – Willie

-Kelli Berglund – Crystal

-Melissa LeEllen – Emily DWL Fan

-Nigel Crocker – Wild Card McGee

-Roxton Garcia – Thomas Spade