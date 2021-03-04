HBO'nun en iyi dizileri

Dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından biri olan HBO, içerisinde bulundurduğu içerikler sayesinde milyonlarca insanın dikkatini çekiyor. İçerisinde binlerce içerik barındırdığı için kullanıcılar ne izleyeceğine şaşırmış durumla. İntenet sistemlerinin gelişmesiyle birlikte farklı ülkelerdeki diziler tüm dünya genelinde izlenmeye başladı. Bu platformların başında ise HBO geliyor. İzleyiciler en iyi HBO dizilerini merak ediyor.

Liar

Liar dizisi, HBO’nun en popüler dizileri arasında yer almaktadır. Boşanacak olan bir öğretmenin ve karısından ayrılmak üzere olan bir cerrahın başından geçen hikayeleri konu edinen Liar dizisi, başlangıçta normal seyretse de ilerleyen dakikalarda ciddi bir huzursuzluk ve gerginlik ortamına dönüşüyor.

Chenobyl

Barry

Chenobyl dizisi de HBO’nun en popüler dizisi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde izlenme rekorları kırdı. 1986 yılında Ukrayna’da gerçekleşen Chenobyl faciasını konu edinen filmde, patlama sonrasında meydana gelen olaylar silsilesi işleniyor. 5 bölümden oluşan mini dizi olarak izleyicilere sunuluyor.

Barry, en masum seri katillerden biridir. Kendisi kimsenin sevmediği kötü adamları öldürmek için çalışmaktadır. İçerisinde dramdan komediye kadar birçok konunun bulunduğu dizi de HBO’nun sevilen dizileri arasında yer almaktadır.

Big Little Lies

Başlangıçta mini dizi olarak yayınlanan dizi tek sezonda bitirilecektir. Ancak milyonlarca kişi tarafından izlenmesinin ardından ikinci sezonunun da çıkacağı belirtildi. Bu dizinin başrollerinde Hollywood’un önemli aktörleri arasında yer alan Reese Witherspoon, Shailene Woodlet, Laura Den ve Nicole Kidman oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyerek dizinin daha güzel olmasını sağlıyor.