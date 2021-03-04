İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

HBO'nun en iyi dizileri

İnternet sistemlerinin gelişmesiyle birlikte farklı ülkelerdeki diziler tüm dünya genelinde izlenmeye başladı. Bu platformların başında ise HBO geliyor. İzleyiciler en iyi HBO dizilerini merak ediyor.

04 Mart 2021 Perşembe 09:03
HBO'nun en iyi dizileri
Takip Et:

Dünyanın en büyük dizi ve film platformlarından biri olan HBO, içerisinde bulundurduğu içerikler sayesinde milyonlarca insanın dikkatini çekiyor. İçerisinde binlerce içerik barındırdığı için kullanıcılar ne izleyeceğine şaşırmış durumla. İntenet sistemlerinin gelişmesiyle birlikte farklı ülkelerdeki diziler tüm dünya genelinde izlenmeye başladı. Bu platformların başında ise HBO geliyor. İzleyiciler en iyi HBO dizilerini merak ediyor.

Liar

Liar dizisi, HBO’nun en popüler dizileri arasında yer almaktadır. Boşanacak olan bir öğretmenin ve karısından ayrılmak üzere olan bir cerrahın başından geçen hikayeleri konu edinen Liar dizisi, başlangıçta normal seyretse de ilerleyen dakikalarda ciddi bir huzursuzluk ve gerginlik ortamına dönüşüyor.

Chenobyl

Chenobyl dizisi de HBO’nun en popüler dizisi olarak kabul edilmektedir. Dünyanın farklı yerlerinde izlenme rekorları kırdı. 1986 yılında Ukrayna’da gerçekleşen Chenobyl faciasını konu edinen filmde, patlama sonrasında meydana gelen olaylar silsilesi işleniyor. 5 bölümden oluşan mini dizi olarak izleyicilere sunuluyor.

Barry

Barry, en masum seri katillerden biridir. Kendisi kimsenin sevmediği kötü adamları öldürmek için çalışmaktadır. İçerisinde dramdan komediye kadar birçok konunun bulunduğu dizi de HBO’nun sevilen dizileri arasında yer almaktadır.

Big Little Lies

Başlangıçta mini dizi olarak yayınlanan dizi tek sezonda bitirilecektir. Ancak milyonlarca kişi tarafından izlenmesinin ardından ikinci sezonunun da çıkacağı belirtildi. Bu dizinin başrollerinde Hollywood’un önemli aktörleri arasında yer alan Reese Witherspoon, Shailene Woodlet, Laura Den ve Nicole Kidman oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyerek dizinin daha güzel olmasını sağlıyor.



Son Güncelleme: 04.03.2021 09:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HboChernobyleLiarBarryBig Little LiesDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu

Popüler Haberler

Çoban destekleri ne zaman ödenecek? 2021 çoban desteği ne zaman verilecek?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 4 Mart 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 4 Mart 2021 Perşembe
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi beğenildi mi?
Lazer epilasyon zararlı mıdır? Lazer epilasyon kanser yapar mı? Yumurtalıklara zarar verir mi?
Rise of Empires Ottoman 2. sezon olacak mı? var mı? Netflix Rise of Empires: Ottoman yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Konut amortisman süresi nedir, nasıl hesaplanır?
Oruç tutarken korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutacak öneriler
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma saatleri nedir? SGK güncel çalışma saatleri
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2021 AGİ hangi gelirde uygulanır?
PTT kargo kaç günde gelir? Ptt kargoya verilen ürün kaç günde gelir
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.