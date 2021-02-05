HBO The Investigation dizi konusu ve oyuncuları

Soruşturmada, bir denizaltıya binmesinin ardından öldürülen İsveçli gazeteci Kim Wall’un 2017 yılındaki cinayeti araştırılmakta. Dava, Danimarka tarihinde en çok bilinen olaylar arasında. Wall’un vücudunda ki parçaların başka başka yerlerde bulunması ve denizaltının sahibi Peter Madsen’in cinayet konusunda suçlanıp hüküm giymesinden sonra u.a manşetlerde yer aldı.
Dizinin oyuncuları arasında; Soren Malling, Pilou Asbaek Penilla Ağustos, Rolf Lassgard, Dulfi Al-Jabouri, Henrick Birch, Hans Henrik Clemensen, Anders Juul ile Charlotte Munck bulunuyor.
Dizi 6 bölümden oluşuyor ve mini dizi kategorisinde yer alıyor.
Son Güncelleme: 05.02.2021 00:44