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HBO The Investigation dizi konusu ve oyuncuları

HBO, gazeteci Kim Wall cinayetini anlatan Danimarka yapımı The Investigation’ın haklarını satın aldı. Danimarka yapımı olan politik drama dizisi Borgen’ın senaristleri içinde bulunuyor. A War ve Midhunter’ın yönetmenliğini yapan Tobias Lindholm’ün popüler İstandinav suç draması The Investigation’ın fragmanı yayımlandı.

05 Şubat 2021 Cuma 00:44
HBO The Investigation dizi konusu ve oyuncuları
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Soruşturmada, bir denizaltıya binmesinin ardından öldürülen İsveçli gazeteci Kim Wall’un 2017 yılındaki cinayeti araştırılmakta. Dava, Danimarka tarihinde en çok bilinen olaylar arasında. Wall’un vücudunda ki parçaların başka başka yerlerde bulunması ve denizaltının sahibi Peter Madsen’in cinayet konusunda suçlanıp hüküm giymesinden sonra u.a manşetlerde yer aldı.

Dizide, A Hijacking’den Soren Malling’in hayat verdiği Cinayet Masasının Şefi Jens Moller ile gerçeğin peşinde olan ekibi anlatılıyor. Game of Thrones ile Borgen Yıldızı Pilou Asbaek’ın hayat verdiği savcıya ikna edici bir dava oluşturmak ve yakınlarına hakları olan kesinliği sağlayabilmek adına, metodik, sıra dışı ve teknik çalışma taktikleri kullanmakta.  Dizi, gerçek yaşamdaki Jens Moller ile Kim Wall’un aileleri Ingrid ile Joachim Wall ile yakın iş birliği yaparak hazırlanmıştır.

Dizinin oyuncuları arasında; Soren Malling, Pilou Asbaek Penilla Ağustos, Rolf Lassgard, Dulfi Al-Jabouri, Henrick Birch, Hans Henrik Clemensen, Anders Juul ile Charlotte Munck bulunuyor.

Dizi 6 bölümden oluşuyor ve mini dizi kategorisinde yer alıyor.              



Son Güncelleme: 05.02.2021 00:44
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HboTheınvestigationDiziKonuOyuncu
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