HBO Max Wonder Woman 1984, Dune, Matrix 4, The Suicide Squad, Godzilla vs. King Kong filmlerini vizyona çıktığı gün yayınlayacak!

Waner Bros’un Wonder Women’in yeni filmi Wonder Women 1984’ü sinema salonları ile aynı anda HBO Max’te yayınlayacağı bilgisi sonrasında pek çok film sever araştırmalara başlamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan yeni bir açıklama ile bu yeni sistemin sadecefilmi ile kalmayacağı 2021 yılında çıkması beklenen pek çok filmin sinema salonları ile aynı anda HBO Max’te yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

2021 filmler içerisinde ise, Dune, Matrix 4, The Suicide Squad, Godzilla vs. King Kong filmleri gibi devasa bütçelere sahip filmler bulunuyor. Waner Bros tarafından alınan bu kararlar sonrasında diğer pek çok film platformunun da aynı yöntemi uygulayacağı ve bu sayede sinemanın seyrinin değişeceği düşünülüyor.

I got you something ✨nice✨ this year:

The biggest movie premieres

In theaters and on HBO Max the exact same day

Beginning Aralık 25 with #WonderWoman1984#HBOMax #WBPictures https://t.co/BZgFFRrrg2 pic.twitter.com/J2KBdWd9Tf