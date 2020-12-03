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HBO Max Wonder Woman 1984, Dune, Matrix 4, The Suicide Squad, Godzilla vs. King Kong filmlerini vizyona çıktığı gün yayınlayacak!

Warner Bros tarafından yapılan açıklamalar film severler tarafından merak ediliyor. Pandemi nedeni ile vizyon filmleri sorun yaşarken Warner Bros vizyona girmesine sayılı günler kalan Wonder Women 1984 filminin sinema salonları ile aynı anda HBO MAX'te yayınlanacağını belirtti.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:10
HBO Max Wonder Woman 1984, Dune, Matrix 4, The Suicide Squad, Godzilla vs. King Kong filmlerini vizyona çıktığı gün yayınlayacak!
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Waner Bros’un Wonder Women’in yeni filmi Wonder Women 1984’ü sinema salonları ile aynı anda HBO Max’te yayınlayacağı bilgisi sonrasında pek çok film sever araştırmalara başlamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde yapılan yeni bir açıklama ile bu yeni sistemin sadece Wonder Woman 1984 filmi ile kalmayacağı 2021 yılında çıkması beklenen pek çok filmin sinema salonları ile aynı anda HBO Max’te yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı.

2021 filmler içerisinde ise, Dune, Matrix 4, The Suicide Squad, Godzilla vs. King Kong filmleri gibi devasa bütçelere sahip filmler bulunuyor. Waner Bros tarafından alınan bu kararlar sonrasında diğer pek çok film platformunun da aynı yöntemi uygulayacağı ve bu sayede sinemanın seyrinin değişeceği düşünülüyor.



Son Güncelleme: 03.12.2020 23:10
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Anahtar Kelimeler:
Hbo MaxWonder Woman 1984
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