HBO Max Titans yeni sezon ne zaman başlayacak? Titans 3. sezon yayın tarihi

HBO Max ekranlarında 2. Sezonu tamamlanan ve DC çizgi romanlarından uyarlanan Titans dizisinin 3. Sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Titans 3. Sezon ne zaman sorusu araştırılanlar arasında yerini alırken dizinin 3. Sezonda hangi konuları da işleyeceği araştırılmaya başlandı.

Batman’ın yardımcılarından Dick Grayson (Robin) karakterinin kurduğu genç süper kahramanlardan oluşan Titans ekibinin maceralarının anlatıldığı Titans dizisi ilk iki sezonu ile eleştirmenlerden tam not almayı başardı.

Titans oyuncuları kimlerdir?

Dizi oyuncuları arasında; Brenton Thwaites, Teagon Croft, Anna Diop, Ryan Potter,Alan Ritchson, Curran Walters, Conor Leslie, Joshua Orpin, Esai Morales, Damaris Lewis, Drew Van Acker, Brendan Fraser ve Iain Glen gibi genç oyuncular yer alıyor.

Titans dizi konusu nedir?

DC evreninde yer alan genç süper kahramanların maceralarının ve ekip içi çekişmelerinin anlatıldığı Titans dizisi aynı zamanda ekibin aile olma sürecini de izleyici ile buluşturmaktadır.

İlk sezonu büyük bir beğeni toplayan Titans ikinci sezonunda beklentileri karşılayamayarak büyük eleştirilere neden olmuştu.

Titans 3. Sezon ne zaman başlayacak?

2018 ve 2019 yıl sonlarında ilk iki sezonu yayınlanan Titans dizisi DC sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalar ile 3. Sezon bilgisi verildi. 3. Sezon onayı alındığı açıklanan Titans dizisinin 2021 Ağustos ile ekranlara yeniden döneceği açıklandı.