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HBO Max Friends özel bölüm ne zaman yayınlanacak?

HBO Max dijital izlenme platformunun dizisi olan Friends, hayranlarını yeni bölüm haberi ile sevindirdi. Çekimleri pandemi döneminden ötürü ara verilmişken, özel bölüm için çekimler başladı. İşte haberin detayı sizinle..

04 Nisan 2021 Pazar 20:24
HBO Max Friends özel bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Son zamanlarda sit-com diziler önemli hale gelmeye başlamışken bunlardan bir tanesi de Friends oldu. Özel bölümüyle tekrar ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Salgın nedenyiel çekimlere ara verilirken, yapılan bir açıklamaya göre çekimlere kaldıkları yerden devam etme kararı aldılar. Dizinin başroö oyuncusu David Schwimmer'ın yaptığı açıklamada ortaya çıktı. 

Dijital içeriklerin yayınlanmasını sağlayan HBO Max, yayın hayatına 2020 Şubat tarihinde başladı. HBO Max'ın vazgeçilmez dizisi Friends, yayınlandığı tarihten itibaren çok ilgi gördü. Dizinin özel bölümünün prömiyeri Mayısıs ayı gibi planlanıoyordu. Salgından dolayı yapılamadı. Başrol oyuncusunun açıklamasıyla çekimlere başlama ve ekrana gelme tarihi belli oldu.

Dizinin ilk yayın tarihi 1994 olarak NBC ekranlarına gelmişti. 10 sezon olarak yayınlandı ve oldukça ilgi gördü. 2004 senesinde veda etti. Dizi ardında 236 bölüm bırakarak, tarihe adını yazdırdı. Şimdilerde tekrar özel bölüm için bir araya geliyorlar. Başrol oyuncuları Davis Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Courteney Cox'tur. 

Haftaya çekimlerinin başlayacağını duyuran, Waner Bros stüdyolarında gerçekleşecek. Başrol oyuncusu sanal olarak şu röportajı vermiştir: https://www.youtube.com/watch?v=0lX2OrEX9wU

Schwimmer tarafından yapılan açıklama HBO Maz tarafından henüz onaylanmamışken, bu durum netliğini askıda bırakmaya devam ediyor. 

Diziyi şu an Netflix ve Blu Tv'den izlemek mümkün. 



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:24
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Anahtar Kelimeler:
HboMaxFriends
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