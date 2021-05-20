HBO Max'in daha önce ertelemek zorunda kaldığı ve sevenlerinin merakla beklediği efsane dizi "Friends" özel bölümüyle 27 Mayıs 2021 tarihinde izleyicinin karşısına çıkacak. HBO Max, dizinin yayınlanmasına az bir süre kala heyecanı biraz daha artırmak adına özel bir kamera arkası videosu paylaştı. Dizi, HBO Max'in açılış projelerinden biriydi, şimdi ise birinci yılı kutlamak için önemli hale geldi.
2020 yılında, "Friends"in on sezonunun hepsi Netflix'ten ayrılarak ve orijinal dizinin hakları için Waner Media'ya 400milyon doları aşan bir maliyeti olduğu söylenen bir anlaşma ile HBO Max'e katıldı. Türkiye’de ise bu durumun tam tersi bir anlaşma ile dizi Blu TV'den Netflix Türkiye'ye transfer oldu. Özel bölümün ise Türkiye haklarını kimin alacağı henüz netlik kazanamadı.