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HBO Max, "Friends" dizisi için sürpriz bir tanıtım videosu yayınladı!

27 Mayıs'ta HBO Max platformunda özel bölümüyle yayınlanacak olan efsane dizi 'Friends' için sürpriz bir tanıtım videosu yayınlandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 01:18
HBO Max,
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HBO Max'in daha önce ertelemek zorunda kaldığı ve sevenlerinin merakla beklediği efsane dizi "Friends" özel bölümüyle 27 Mayıs 2021 tarihinde izleyicinin karşısına çıkacak. HBO Max, dizinin yayınlanmasına az bir süre kala heyecanı biraz daha artırmak adına özel bir kamera arkası videosu paylaştı. Dizi, HBO Max'in açılış projelerinden biriydi, şimdi ise birinci yılı kutlamak için önemli hale geldi.

Koronavirüs salgını sebebiyle dizinin çekimleri çok kez ertelenmişti. İlk planlamalara göre 2020 yılının Şubat ayında çekilecekti ancak ekibin sete başlaması 2021 yılı Nisan ayını buldu. Özel bölümde Friends yıldızları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Mat LeBlanc, Mathew Pery ve David Schwimer tam kadro bulunuyor. Her bir yıldızın, özel etkinlige katılarak en az 2,5milyon dolar kazanacagı söyleniyor.

2020 yılında, "Friends"in on sezonunun hepsi Netflix'ten ayrılarak ve orijinal dizinin hakları için Waner Media'ya 400milyon doları aşan bir maliyeti olduğu söylenen bir anlaşma ile HBO Max'e katıldı. Türkiye’de ise bu durumun tam tersi bir anlaşma ile dizi Blu TV'den Netflix Türkiye'ye transfer oldu. Özel bölümün ise Türkiye haklarını kimin alacağı henüz netlik kazanamadı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 01:18
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Anahtar Kelimeler:
FriendsHbo MacJennifer AnistonCourteney CoxLisa Kudrow
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