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HBO Max, Brittany Murphy belgeseli için hazırlıklara başladı.£

32 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Brittany Murphy'nin hayatını konu alan bir belgesel için dijital platform HBO Max hazırlıklara başladıklarını açıkladı.

08 Şubat 2022 Salı 07:01
HBO Max, Brittany Murphy belgeseli için hazırlıklara başladı.£
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HBO Max, genç yaşta hayatını kaybeden güzel oyuncu Brittany Murphy’nin hayatını konu alan bir belgesel sipariş ettiğini duyurdu. Sadece 2 bölümlük dizi şeklinde olacak belgeselin yapımı Blumhouse Television ve Pyramid Production üstlenecek.

2009 senesinde ve 32 yaşındayken hayatını kaybeden Murphy, ölüm sebebinin zatürre hastalığı için aldığı reçetesiz ilaçların etkileri olduğu belirlendi. Diğer taraftan ölüm nedeninin belirlenmesine rağmen bir sene sonra kocası ölümü ile ilgili yeni iddialar ortaya attı. HBO Max'in kurgusal olmayan ve canlı aksiyon aile programlarından sorumlu başkan yardımcısı olan Jennifer O'Connell, "Brittany Murphy belgeselimiz, sansasyonel bir hikayenin yüksek, incelikli bir uyarlamayla ekranlara gelecek. Brittany Murphy’nin yaşam mücadeleleri ve ani ölümü hakkında bir açıklama hazırlamak büyük sorumluluk gerektirir ve uzun süredir spekülasyona sebep olan bir trajedinin düşünceli bir incelemesini hazırlamak için usta bir yaratıcı ekip ile ortaklık kurduk." İfadelerini kullandı.

Belgeselin yönetmen koltuğunda ise Cynthia Hill oturacak. Yönetici yapımcılar içerisinde Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold, Blumhouse adına ise Mary Lisio ve James Buddy Day bulunuyor. Blumhouse Television altenatif ve senaryosuz programlama başkan yardımcısı Mary Lisio, "Brittany Murphy, filmografisinde bir nesli tanımlayan filmler içeren yükselen bir yıldızdı. Hikayesinin daha derin bir keşif ve başarının kurbanı olmasına izin veren çevreyi incelemeyi gerektirdiğini düşündük. HBO Max ile ortaklık yapmaktan ve çağdaş konular hakkındaki karmaşık hikayelere incelikli bir yaklaşım sergileyen Cynthia Hill gibi bir yönetmenle işbirliği yapmaktan dolayı heyecan duyuyoruz." İfadelerini kullandı.

Hill ise konuya ilgili yaptığı açıklamada, "Bu filmi yapmayı kabul ettim çünkü Brittany’nin gelecek vaat eden hayatı ve kariyeri, utanç verici şekilde ölüm şartları nedeniyle gölgede kaldı. Onun ve Simon’ın ölümlerinin trajik koşullarını açıklamaya çalışırken Brittany’nin yeteneğini kutlamanın önemli olduğunu düşünüyorum." İfadelerini kullandı.



Son Güncelleme: 08.02.2022 07:01
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Anahtar Kelimeler:
Hbo MaxBrittany Murphy
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