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Hbo en çok izlenen dizileri nelerdir? En iyi HBO dizileri önerileri

Dizi ve filmlere pandemi döneminde düşkünlük arttığı için sırada Amerika kökenli diziler yayınlanmaya başlayacağı duyuruldu. Hangi diziler yayınlacak? Ne zaman ekranda seyredilecek? Hangi kanal verecek ve saatleri nasıl olacak? Tüm soruların cevabı haberimizde.

03 Mart 2021 Çarşamba 08:16
Hbo en çok izlenen dizileri nelerdir? En iyi HBO dizileri önerileri
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Dünyaca ünlü Amerkan kökenli diziler her yerde bazı dönemler ekrana geliyor. Belirli bir izleyici kitalesi bulunan dizileri bekleyen seyirci var. Özellikle adını duyuran ve sezonu uzun süren diziler ekrana geliyor.

Hbo En Çok İzlenen Dizileri Nelerdir?

İlk sırayı ' Sex And Tha City-1998/2004 ' alıyor. Birbirinden güzel ve başarılı dört kadının aşk ve arkadaşlıklarını anlatan konuyu işler. Toplamda altı sezon süren dizinin IMDB puanı 7.1'dir. 

İkinci sırada ' Westworld-2016 ' geliyor. Bilimkurgu ve yapay zeka üzerine odaklanan bir anlatıma sahiptir. Maddi hayatın getirileri hayatta kalma mücadelesiyle kendine çeken bir anlatımı bulunmaktadır. Dört sezon yayınlanarak, IMDB puanı 8.7'dir.

Üçüncü sırada ise ' Chenobly-2019 ' yerini alıyor. Gerçek bir felaketi konu edinerek Sovyetler Birliği'nde gerçekleşen nükleer patlamayı ele alır. İngiliz ve Amerikan ortak yapımıdır. Dünyanın gerçek yüzünü sizi içine alarak adeta olayları yaşıyormuşsunuz hissi verir. Bir sezon yayınlanarak, IMDB puanı 9.4'tür.

HBO'nun en çok izlenen dizileri arasında girenlerdir. 



Son Güncelleme: 03.03.2021 08:16
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HboAmerikanDiziYabacı Dizi
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