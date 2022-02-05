İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de kanser tespit edildi!
Son Dakika
Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'de...

Hazal Türesan kimdir, nerede doğmuştur? Hazal Türesan evli mi? Hazal Türesan kaç yaşında?

Hazal Türesan kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Hazal Türesan’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:00
Hazal Türesan kimdir, nerede doğmuştur? Hazal Türesan evli mi? Hazal Türesan kaç yaşında?
Takip Et:

Hazal Türesan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Hazal Türesan’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Hazal Türesan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Hazal Türesan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Hazal Türesan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Kara Para Aşk dizisinde Aslı karakteriyle dikkat çekmeyi başaran güzel oyuncu Hazal Türesan, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan Tatlı İntikam dizisinde de

Başak karakterine hayat vermiştir. Şu zamanlarda Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Beliz Boysal karakterini canlandırmaktadır.  

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hazal TüresanKimdirHayatıMucize Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kerem Atabeyoğlu kimdir?
Kerem Atabeyoğlu kimdir?
Tuncer Yığcı kimdir, nerede doğmuştur? Tuncer Yığcı evli mi? Tuncer Yığcı kaç yaşında?
Tuncer Yığcı kimdir, nerede doğmuştur? Tuncer Yığcı evli mi? Tuncer Yığcı kaç yaşında?
Çağrı Çıtanak kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Çağrı Çıtanak kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Almila Uluer kim? Kaç yaşında? Almila Uluer hayatı
Almila Uluer kim? Kaç yaşında? Almila Uluer hayatı
Başarılı oyuncu Hilmi Özçelik kimdir?
Başarılı oyuncu Hilmi Özçelik kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Nerelidir? Kayhan Yıldızoğlu nerede oturuyor?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Nerelidir? Kayhan Yıldızoğlu nerede oturuyor?

Popüler Haberler

Kerem Atabeyoğlu kimdir?
Tuncer Yığcı kimdir, nerede doğmuştur? Tuncer Yığcı evli mi? Tuncer Yığcı kaç yaşında?
Çağrı Çıtanak kimdir? Hangi projelerde rol almıştır?
Hazal Türesan kimdir, nerede doğmuştur? Hazal Türesan evli mi? Hazal Türesan kaç yaşında?
Almila Uluer kim? Kaç yaşında? Almila Uluer hayatı
Başarılı oyuncu Hilmi Özçelik kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Nerelidir? Kayhan Yıldızoğlu nerede oturuyor?
Ayça Eren kimdir? Nerelidir?
The Flash’in Henry Allen’ı kim olacak?
Başarılı oyuncu Sinan Demir kimdir?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 1 Temmuz 2021 Perşembe En uygun konut kredisi faizleri
Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları
The Neighbor dizisi konusu ve yorumları
Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik görev aldığı dizi ve filmler
FOXTV Uzak Şehrin Masalı dizisi uyarlama mı?
Yıldırım Memişoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Oyuncu Nil Günal kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Ceylan karakteri neden ekranlarda yok? EDHO Ceylan diziden ayrıldı mı? Sanem Çelik kimdir?
Usta oyuncu Gökhan Mete kimdir?
Süheyl Uygur kimdir, Nerede Doğdu, Nerede Oturuyor?
Beyazıt Gülercan kimdir? Kaç yaşındadır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.