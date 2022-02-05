Hazal Türesan kimdir, nerede doğmuştur? Hazal Türesan evli mi? Hazal Türesan kaç yaşında?

Hazal Türesan kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Hazal Türesan’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Hazal Türesan kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Hazal Türesan’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Hazal Türesan aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Kara Para Aşk dizisinde Aslı karakteriyle dikkat çekmeyi başaran güzel oyuncu Hazal Türesan, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan Tatlı İntikam dizisinde deBaşak karakterine hayat vermiştir. Şu zamanlarda Fox TV ekranlarında yayınlanandizisinde Beliz Boysal karakterini canlandırmaktadır.