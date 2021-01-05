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Hazal Subaşı Çukur dizisinden neden ayrıldı? Nehir diziye geri gelir mi?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da bir ayrılık daha yaşandı. Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı yurt dışına çıkma bahanesi ile diziden ayrıldı. Tüm detaylar haberimizde..

05 Ocak 2021 Salı 16:11
Hazal Subaşı Çukur dizisinden neden ayrıldı? Nehir diziye geri gelir mi?
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2021 yılında da devam eden Çukur dizisinin oyuncu kadrosu sürekli değişmektedir. Dizi de Ogeday Erdenet karakteri ölerek diziden ayrılmıştır. Suna Yıldızoğlu ve Süreyya Erdenet karakterleri de diziden ayrılmışlardı. 

Yamaç’ın sevgilisi olan Nehir Bursalı’da yurt dışına çıkma gerekçesi ile diziden ayrılmıştı.

 

NEHİR BURSALI DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Nehir karakterini canlandıran Hazal Subaşı diziden ayrılarak sevenlerini üzmüştü. Yurt dışına çıkma bahanesi ile sevilen oyuncu diziden ayrıldı. Dijital bir platformdan güzel bir teklif alan oyuncu, Çukur ile yollarını ayırdı. Oyunculuğu ve karakteri ile Çukur dizisinde oldukça sevilen Hazal Subaşı, diziye geri dönecek mi?

HAZAL SUBAŞI ÇUKUR’A GERİ DÖNECEK Mİ?

Çukur dizisini severek takip eden kişiler Nehir karakterinin geri gelip gelmeyeceğini oldukça merak etmekteler. Dijital bir platform ile anlaşma sağlayan Hazal Subaşı  diziye geri dönmeyecek gibi görünüyor.



Son Güncelleme: 05.01.2021 16:11
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Anahtar Kelimeler:
ShowÇukurNehirHazal Subaşı
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