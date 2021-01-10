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Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi hakkında açıklama yaptı

Oyuncu Hazal Fİliz Küçükköse, uzun zamandır beklenen yeni dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, yeni dizisinin ismininin ve konusunun belli olduğunu duyurdu. Küçükköse'nin yeni dizisi Yavuz olacak.

10 Ocak 2021 Pazar 14:35
Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi hakkında açıklama yaptı
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Yakın zamanda yollarını ayıran ve kısa süre sonra barışan Hazal Filiz Küçükköse ile Alp Güler çifti Anavutköy’de objektiflere yansıdı.  Bir mekanda eğlenen ikilinin şarkılara eşlik ettiği de gözlerden kaçmadı.

En son Zemheri dizisinde izleyici ile buluşan Hazal Filiz Küçükköse, Alp Güler ile barışmaları konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Küçükköse, yeni bir dizi olup olmadığı sorularına ise dijital bir projenin var olduğunu söyledi. Yeni dizisi hakkında konuşan güzel oyuncu, dizinin isminin Yavuz olacağını ve Yavuz Sultan Selim’in yaşamını anlatan bir dizi olacağını da sözlerine ekledi. İlişkisine ilişkin sorulara yanıt vermeyen Küçükköse, son zamanlarda dijital platformlarda yer alan stand up içeriklerinin çok tuttuğunu da söyledi.

Küçükköse, ayrıca dizinin okuma provalarının yapıldığını, yakın bir zamanda da çekimlerin gerçekleşeceğini de duyurdu.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:35
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Anahtar Kelimeler:
HazalfilizküçükköseDizi
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