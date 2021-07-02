Hazal Çamlıdere kimdir, nerede doğmuştur? Hazal Çamlıdere evli mi? Hazal Çamlıdere kaç yaşında?

Hazal Çamlıdere kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Hazal Çamlıdere’nin hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Hazal Çamlıdere kimdir? Nerelidir?

Hazal Çamlıdere’nin yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Hazal Çamlıdere aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Hazel Çamlıdere Gazi Üniversitesi Ekonometri ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Balık burcudur. Bu zamana kadar Arka Sokaklar, Bebeğim, Binbir Gece, Sırça Köşk, Düş Yakamdan, Yıkılan Umutlar, Kanıt, Al Yazmalım, Bana Bir Soygun Yaz, Gönül İşleri gibi film ve dizide rol almıştır.