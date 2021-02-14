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Hayriye Çakırbeyli Eşkıya'dan neden ayrıldı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye anası diziden ayrıldı mı? Oyuncu diziden neden ayrıldı? Sağlık durumu nasıl?

14 Şubat 2021 Pazar 22:14
Hayriye Çakırbeyli Eşkıya'dan neden ayrıldı?
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ATV İç Yapımlar’ın yapımcılığını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Pelin Akil, Ceren Benderlioğlu ve Yunus Emre Yıldırımer yer alıyor. Hızır Çakırbeyli’nin annesi Hayriye Çakırbeyli’yi canlandıran Sabina Toziya dizinin 179. bölümünde öldü ve diziye veda etti. 

 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hayriye annesi Sabina Toziya Makedonya’ya gitmişti. Makedonya’dan döneceği sırada beyninde tümör tespit edilen oyuncu ameliyata alındı. Oyuncu 4 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ve sağlığına bir an önce kavuşmak için dinlemeye karar verdi. Sağlık durumu henüz iyileşmeyen oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan ayrılma kararı aldı.  

 

Dizinin Hayriye annesi önemli bir role sahipti. Aniden ameliyat olmak zorunda olması ve duyulanlara göre sağ tarafına felç inmesi sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kaldı. Oyuncunun diziden çıkabilmesi için cenaze sahnesi yazıldı. Sabina Toziya senaryoya göre diziden ölerek ayrıldı. 

 

Yılbaşı tatilini Makedonya’da geçiren tam tam dönmez üzereyken bayılan oyuncu beynindeki tümörün fark edilmesiyle ameliyat oldu. Sağ tarafına felç indiği bilen oyuncu şu an evinde dinlenmeye çekildi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
EDHOEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazSabina Toziya
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