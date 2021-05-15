Hayranları

Mucize Doktor dizisinin yapımcılığını yapan MF Yapım açıkladığı final kararıyla dizinin hayranlarını üzdü. MF Yapım tarafından final kararı şu şekilde açıklandı: “Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onu en mucizevi haliyle hatırlayabilmek adına 27 Mayıs Perşembe 64. Bölümüyle hikayemize veda ediyoruz. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle..”

Mucize Doktor dizisinin sevenleri yapım şirketinin yaptığı bu paylaşım ile final kararını öğrendi.

“Mucize Doktor Bitmesin Final Yapmasın Devam Etsin Kampanyası”

Bu zamana kadar sevilen pek çok dizi için çeşit çeşit kampanya düzenlenerek devam etmesi sağlanmışta. Star TV ekranlarında yayınlanan Adını Sen Koy isimli dizi yapılan kampanyadan sonra TV8 ekranlarına transfer olarak yayın hayatına devam etmişti. Dizinin sevenleri bu durumun şimdi de Mucize Doktor isimli dizi için olmasını isteyerek dizinin başka bir kanalda yayın hayatına devam etmesini istiyor.

Mucize Doktor isimli dizinin final kararından vazgeçerek başka bir kanala transfer olması için şunlar yapılmalı;