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Hayranları "Mucize Doktor Bitmesin Final Yapmasın Devam Etsin" kampanyası başlattı!

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor’un yapımcısı MFYapım son paylaşımında dizinin final yaparak biteceğini açıkladı. Dizinin hayranları aldıkları bu haber ile oldukça şaşırarak “Mucize Doktor Bitmesin Final Yapmasın, Devam Etsin” kampanyası başlattı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 11:41
Hayranları
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Mucize Doktor dizisinin yapımcılığını yapan MF Yapım açıkladığı final kararıyla dizinin hayranlarını üzdü. MF Yapım tarafından final kararı şu şekilde açıklandı: “Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onu en mucizevi haliyle hatırlayabilmek adına 27 Mayıs Perşembe 64. Bölümüyle hikayemize veda ediyoruz. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle..”

Mucize Doktor dizisinin sevenleri yapım şirketinin yaptığı bu paylaşım ile final kararını öğrendi.

“Mucize Doktor Bitmesin Final Yapmasın Devam Etsin Kampanyası

Bu zamana kadar sevilen pek çok dizi için çeşit çeşit kampanya düzenlenerek devam etmesi sağlanmışta. Star TV ekranlarında yayınlanan Adını Sen Koy isimli dizi yapılan kampanyadan sonra TV8 ekranlarına transfer olarak yayın hayatına devam etmişti. Dizinin sevenleri bu durumun şimdi de Mucize Doktor isimli dizi için olmasını isteyerek dizinin başka bir kanalda yayın hayatına devam etmesini istiyor.

Mucize Doktor isimli dizinin final kararından vazgeçerek başka bir kanala transfer olması için şunlar yapılmalı;

  • Mucize Doktor Bitmesin Final Yapmansın Kampanyası için yapılacak ilk şey bu konu altında yer alan yorum bölümüne dizi bitmesi, final yapmasın gibi çeşitli yorumlar yaparak paylaşmaktır.
  • Bundan sonrasında bu sayfayı çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşıp herkesin konu ile ilgili yorum ve sayfaları görmesini sağlamaktır.
  • Son olarak da konu ile ilgili yorum ve görüşleri MP yapım ve FOX TV’ye göndermektir.

Son Güncelleme: 15.05.2021 11:41
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Anahtar Kelimeler:
MucizeDoktorBitmesinFinalYapmasınDevamEtsinKampanyası
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