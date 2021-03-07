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Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı Kaç?

Gündemde halen yer almaya devam eden Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı Kaç? haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 7 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 13:06
Hayatın Ritmi sunucusu kimdir? Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli yaşı Kaç?
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TRT ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan sağlık programı Hayatın Ritmi Doktor Halit Yerebakan tarafından sunulacaktadır. Peki Halit Yerebakan kimdir?

Halit Yerebakan 1982 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Yerebakan, kalp-damar cerrahisi üzerine yoğunlaşarak Yeditepe Üniversitesinde öğrenimine devam etmiştir. Ülkemizde tıp camianın önemli isimlerinden biri olan Halit Yerebakan ülkemizdeki en genç doçent kalp cerrahıdır. Daha önce pek çok TV programının da sunuculuğunu yapan deneyimli doktor, TRT’de İyi Fikir, Doktor Geldi ve ATV’de Sağlıklı Mutlu Huzurlu programlarını sunmuştur.

TRT Hayatın Ritmi Programı İletişim Bilgileri

TRT ekranlarında yayınlanacak olan Halit Yerebakan’nın sunduğu Hayatın Ritmi programına vatandaşlar canlı bağlantı ile merak ettiklerini sorabilecekler. Halit Yerebakan’a sorusu olan kişiler 0551 379 72 56 ya da 444 0 878 numaralarına telefon ederek, Instagram dr.yerebakan kullanıcı adını arayarak ya da dryerebakan.com sitesini ziyaret ederek merak ettiklerini öğrenebilirler.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 13:06
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Anahtar Kelimeler:
HalityerebakanHayatınritmiTRT1
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